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Την υποβολή στο Υπουργικό Συμβούλιο, πριν από το τέλος του 2026, της νέας Στρατηγικής Προσέλκυσης Επιχειρήσεων και Ταλέντου για την περίοδο 2027-2030 προγραμματίζει η κυβέρνηση, όπως δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανού. Στόχος της στρατηγικής είναι η διεύρυνση της επιχειρηματικής βάσης της χώρας μέσω της προσέλκυσης νέων επενδύσεων και της ενίσχυσης των δεσμών των επιχειρήσεων που επενδύουν στην Κύπρο με την εγχώρια οικονομία.

Σε χαιρετισμό στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (EBE) Λευκωσίας, που έγινε το απόγευμα της Τετάρτης, ο κ. Δαμιανού είπε ότι η Στρατηγική αυτή οργανώνεται γύρω από πέντε προτεραιότητες που είναι Προσέλκυση, Δραστηριοποίηση, Διατήρηση, Επέκταση και Διασύνδεση.

«Δεν μας ενδιαφέρει, δηλαδή, μόνο πόσες νέες εταιρείες θα επιλέξουν την Κύπρο. Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουν ουσιαστική παρουσία, να αναπτυχθούν, να δημιουργήσουν ποιοτικές θέσεις εργασίας και να συνεργαστούν με την εγχώρια οικονομία», υπογράμμισε.

Ανέφερε ότι οι εξαγωγές εγχώριων προϊόντων, χωρίς τα ορυκτά καύσιμα και τα πετρελαιοειδή, έφθασαν το 2025 τα €1,37 δισεκατομμύρια, αυξημένες κατά 10% σε σχέση με το 2024, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών ανήλθαν στα €32 δισεκατομμύρια, παρουσιάζοντας αύξηση 6% και πρόσθεσε πως

«Θέλουμε αυτή η εξωστρέφεια να διευρυνθεί, με περισσότερους πελάτες και συνεργάτες στις διεθνείς αγορές και περισσότερες ξένες επενδύσεις», υπογράμμισε.

Επιπλέον, ο Υπουργός Ενέργειας είπε ότι σε λίγες ημέρες η προσπάθεια αυτή αποκτά μια πολύ συγκεκριμένη διεθνή διάσταση, προσθέτοντας ότι στο τέλος Νοεμβρίου, κυπριακή αντιπροσωπεία υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην οποία θα συμμετέχει, θα βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, επιδιώκοντας νέες συνεργασίες και επενδύσεις.

Στις 30 Νοεμβρίου, η εκδήλωση «Minds in Cyprus – The Brain Gain Initiative» στη Νέα Υόρκη θα φέρει κυπριακές επιχειρήσεις σε απευθείας επαφή με Κύπριους επαγγελματίες που εργάζονται στις ΗΠΑ, πρόσθεσε.

Αναφερόμενος ότι ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην οικονομική διπλωματία και στην παρουσία σε σημαντικά διεθνή επιχειρηματικά φόρα, ο Υπουργός Ενέργειας είπε ότι στις αρχές του νέου χρόνου θα εκπροσωπήσει την Κυπριακή Δημοκρατία στο 11ο διεθνές συνέδριο Vibrant Gujarat Global Summit, που θα πραγματοποιηθεί στην Ινδία από τις 10 έως τις 12 Ιανουαρίου 2027, με αντικείμενο το διεθνές εμπόριο, τη διαχείριση επενδυτικών ταμείων, την τεχνολογία και την οικονομική συνεργασία και πρόσθεσε πως το Gujarat κατέχει κομβική θέση στον οικονομικό χάρτη της Ινδίας.

Με οικονομία αξίας περίπου 303 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στην πολιτεία αναλογεί σχεδόν το 27% των συνολικών εξαγωγών της χώρας, ανέφερε και πρόσθεσε πως «διαθέτει διαφοροποιημένη βιομηχανική βάση, αναπτυγμένο επενδυτικό οικοσύστημα και σημαντικές υποδομές μεταφορών και εφοδιαστικής, ενώ η θέση της στη δυτική ακτή προσφέρει άμεσες συνδέσεις με τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ευρώπη».

Ο κ. Δαμιανού είπε ότι η συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στη σύνοδο αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας για διεύρυνση των οικονομικών σχέσεων Κύπρου και Ινδίας και πρόσθεσε πως τον περασμένο Σεπτέμβριο το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημιουργία νέου Εμπορικού Κέντρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μουμπάι, το οποίο θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς το υφιστάμενο στο Νέο Δελχί.

«Θα παρέχει επιτόπια στήριξη στον κυπριακό επιχειρηματικό κόσμο και θα προωθεί προϊόντα και υπηρεσίες, εξαγωγές, συνεργασίες και επενδύσεις», υπογράμμισε.

Είπε ακόμη ότι μια επιπλέον θετική βάση στην οποία «μπορούμε να οικοδομήσουμε» είναι το γεγονός ότι οι εγχώριες εξαγωγές της Κύπρου προς την Ινδία ανέρχονται τα τελευταία χρόνια κατά μέσο όρο σε περίπου €26 εκατομμύρια και το 2025 αυξήθηκαν κατά 14%, ενώ την ίδια χρονιά, οι εξαγωγές υπηρεσιών προς την Ινδία διπλασιάστηκαν, φθάνοντας περίπου τα €100 εκατομμύρια.

Αναφερόμενος στα Σχέδια Χορηγιών που υλοποιεί το Υπουργείο, ο κ. Δαμιανού είπε ότι για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 έχουν εξασφαλιστεί €352 εκατομμύρια για δράσεις που καλύπτουν, μεταξύ άλλων, την ενεργειακή και ψηφιακή αναβάθμιση, τη μεταποίηση, τη νέα επιχειρηματικότητα και την κυκλική οικονομία.

Πρόσθεσε πως αυτή τη στιγμή χειριζόμαστε 15 προκηρύξεις για οκτώ διαφορετικά Σχέδια, ενώ από το 2021 μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2026 έχουν πληρωθεί σχεδόν 5.500 αιτήματα χορηγίας, συνολικού ύψους πέραν των €151 εκατομμυρίων.

Ανέφερε ότι αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το αποτύπωμα των Σχεδίων στην πραγματική οικονομία που είναι νέος εξοπλισμός και τεχνολογία, εκσυγχρονισμένες παραγωγικές διαδικασίες, νέα εγχειρήματα και καλύτερες προϋποθέσεις για ανάπτυξη.

Ο κ. Δαμιανού είπε ακόμη ότι μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2027 προγραμματίζεται ένα νέο, απλοποιημένο Σχέδιο για νέους επιχειρηματίες ηλικίας 18 έως 35 ετών.

«Θέλουμε οι διαδικασίες να γίνουν πιο απλές και το εργαλείο πιο προσιτό σε νέους ανθρώπους που θέλουν να μετατρέψουν μια επιχειρηματική ιδέα σε πραγματική δραστηριότητα», πρόσθεσε.

Αναφορικά με το ενεργειακό κόστος που επηρεάζει την καθημερινή λειτουργία και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ο κ. Δαμιανού είπε ότι ετοιμάζεται Σχέδιο Χορηγιών ύψους €20 εκατομμυρίων για το 2027 και το 2028, για εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε επιχειρήσεις που διαθέτουν ή θα εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά για ιδιοκατανάλωση.

«Με την αποθήκευση, μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας που παράγεται θα μπορεί να αξιοποιείται από την ίδια την επιχείρηση», σημείωσε.

Ανέφερε επίσης ότι το Υπουργείο διαχειρίζεται 13 Βιομηχανικές Περιοχές σε ολόκληρη την Κύπρο, όπου δραστηριοποιούνται περίπου 950 επιχειρήσεις και πρόσθεσε πως «η ενίσχυση της παραγωγικής μας βάσης είναι το πρώτο βήμα».

«Το επόμενο είναι να δώσουμε στις επιχειρήσεις περισσότερες δυνατότητες να κινηθούν πέρα από τα όρια της κυπριακής αγοράς», υπογράμμισε.

ΚΥΠΕ