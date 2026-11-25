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Λόγω βλάβης, φορτηγό όχημα ακινητοποιήθηκε στη λωρίδα ασφαλείας και καταλαμβάνει μέρος της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, πριν από την έξοδο Αγίας Βαρβάρας.

Το σημείο έχει σηματοδοτηθεί και έχουν τοποθετηθεί κώνοι για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών.

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλή ταχύτητα και να τηρούν ασφαλείς αποστάσεις από τα προπορευόμενα οχήματα.