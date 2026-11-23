Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Καραμπόλα επτά οχημάτων σημειώθηκε γύρω στις 07:30 το πρωί στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – Λευκωσίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, επτά οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, κοντά στο ύψος των Λυμπιών.

Από τη σύγκρουση δεν υπήρξαν τραυματίες, ενώ τα οχήματα έχουν μετακινηθεί εκτός του αυτοκινητόδρομου.

Ωστόσο, στο σημείο εξακολουθεί να παρατηρείται πυκνή τροχαία κίνηση.

Δείτε εικόνες