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Σε κινητοποίηση τέθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία στη Λεμεσό, έπειτα από τροχαίο ατύχημα κατά το οποίο όχημα προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και ανατράπηκε, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί η οδηγός του.

Η κλήση για βοήθεια λήφθηκε στις 09:26, με ομάδα διάσωσης και πυροσβεστικό όχημα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Αγίου Ιωάννη «Λοχία Βασίλη Κρόκου» να σπεύδουν στο σημείο.

Με χρήση διασωστικού εξοπλισμού, η οδηγός απεγκλωβίστηκε από τη διασωστική ομάδα και παραδόθηκε στο πλήρωμα του Ασθενοφόρου για μετακομιδή της στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού.