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Η πρόληψη των οδικών συγκρούσεων μπαίνει και στα ιατρεία, με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ) να καλεί τους γιατρούς να αξιοποιούν την καθημερινή επικοινωνία τους με τους ασθενείς, προκειμένου να συμβάλουν στην καλλιέργεια οδικής συνείδησης.

Ακόμη και μια σύντομη συμβουλή κατά τη διάρκεια μιας ιατρικής επίσκεψης, για τη χρήση ζώνης ασφαλείας ή κράνους, τη σωστή μεταφορά των παιδιών, την υπερβολική ταχύτητα ή την επίδραση του αλκοόλ και ορισμένων φαρμάκων στην οδήγηση, μπορεί να συμβάλει στην προστασία ανθρώπινων ζωών.

Το κάλεσμα απηύθυναν ο ΠΙΣ και η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου, στο πλαίσιο δημοσιογραφικής διάσκεψης με θέμα «Υγεία και Ασφάλεια: Η Πρόληψη Σώζει Ζωές».

Όπως ανέφερε ο γραμματέας του ΠΙΣ και πρόεδρος της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου, Δρ Μιχάλης Αναστασιάδης, η ευθύνη της ιατρικής κοινότητας δεν περιορίζεται στην περίθαλψη των τραυματιών μετά από μια οδική σύγκρουση.

Αντίθετα, οι γιατροί μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη, μέσα από την ενημέρωση και την εκπαίδευση των πολιτών.

«Η πρόληψη είναι μέρος της ιατρικής μας αποστολής. Είναι ένας τρόπος να σώζουμε ζωές, πριν αυτές βρεθούν σε κίνδυνο. Είναι μια σημαντική έκφραση κοινωνικής ευθύνης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά

Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας βρίσκεται η προστασία των παιδιών και των νέων, με την Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου να υπογραμμίζει τη σημασία της εκπαίδευσης στην οδική ασφάλεια από μικρή ηλικία.

Η σωστή χρήση παιδικών καθισμάτων και ζωνών ασφαλείας, η χρήση κράνους και η υιοθέτηση υπεύθυνης συμπεριφοράς στον δρόμο αποτελούν βασικούς τομείς στους οποίους μπορούν να παρεμβαίνουν ενημερωτικά οι γιατροί.

Ιδιαίτερα οι παιδίατροι, μέσα από τη συχνή επικοινωνία τους με τους γονείς, έχουν τη δυνατότητα να υπενθυμίζουν απλούς κανόνες που μπορούν να αποτρέψουν σοβαρούς τραυματισμούς.

Από την περίθαλψη στην πρόληψη

Ο ΠΙΣ επισημαίνει ότι η ενημέρωση για την οδική ασφάλεια μπορεί να ενταχθεί στην καθημερινή ιατρική πρακτική, χωρίς να απαιτείται απαραίτητα ξεχωριστή οργανωμένη δράση.

Μια σύντομη συζήτηση με τον ασθενή μπορεί να αφορά τους κινδύνους της υπερβολικής ταχύτητας, της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ ή της λήψης φαρμάκων που επηρεάζουν την ικανότητα οδήγησης.

Με τον τρόπο αυτό, η ιατρική κοινότητα καλείται να συμβάλει στην πρόληψη των οδικών συγκρούσεων, πέρα από τον παραδοσιακό της ρόλο στην αντιμετώπιση των συνεπειών τους.

Αναγνώριση της κοινωνικής προσφοράς

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Δρ Αναστασιάδης συνεχάρη τον καθηγητή Δρα Λοΐζου για την πρωτοβουλία του, επισημαίνοντας τη διαχρονική κοινωνική του προσφορά.

Παράλληλα, εξήρε το έργο της Ομάδας Γιατρών Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης, η οποία αναπτύσσει δράσεις ευαισθητοποίησης για την οδική ασφάλεια μέσω εκπαιδευτικών βίντεο, διαλέξεων σε σχολεία και στον στρατό, καθώς και άλλων ενημερωτικών παρεμβάσεων.

Ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος και η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου επαναβεβαίωσαν τη στήριξή τους στην πρωτοβουλία, τονίζοντας ότι η πρόληψη των οδικών συγκρούσεων απαιτεί συνεργασία της Πολιτείας, της ιατρικής κοινότητας και της κοινωνίας.

Κοινός στόχος είναι η μείωση των οδικών συγκρούσεων και των σοβαρών τραυματισμών και, κυρίως, η προστασία περισσότερων ανθρώπινων ζωών.