Περισσότερες από 2.790 τροχαίες παραβάσεις εντόπισαν τα μέλη της Αστυνομίας την τελευταία εβδομάδα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την πρόληψη σοβαρών και θανατηφόρων τροχαίων συγκρούσεων και την καλλιέργεια ορθής οδικής συμπεριφοράς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, εκδόθηκαν εξώδικα για τα ακόλουθα αδικήματα:

874 οδηγοί για παραβίαση του ορίου ταχύτητας

για παραβίαση του ορίου ταχύτητας 199 οδηγοί για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση

για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση 169 πρόσωπα για μη χρήση ζώνης ασφαλείας

για μη χρήση ζώνης ασφαλείας 34 οδηγοί μοτοσικλετών για μη χρήση προστατευτικού κράνους

μοτοσικλετών για μη χρήση προστατευτικού κράνους 76 οδηγοί για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης

για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης 114 οδηγοί για παράνομη στάθμευση

για παράνομη στάθμευση 41 οδηγοί για στάθμευση σε χώρους αναπήρων

Οι υπόλοιπες καταγγελίες αφορούσαν άλλες τροχαίες παραβάσεις.

Η Αστυνομία υπογραμμίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν, με στόχο τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας για όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου.