Περισσότερες από 2.790 τροχαίες παραβάσεις εντόπισαν τα μέλη της Αστυνομίας την τελευταία εβδομάδα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την πρόληψη σοβαρών και θανατηφόρων τροχαίων συγκρούσεων και την καλλιέργεια ορθής οδικής συμπεριφοράς.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, εκδόθηκαν εξώδικα για τα ακόλουθα αδικήματα:
- 874 οδηγοί για παραβίαση του ορίου ταχύτητας
- 199 οδηγοί για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση
- 169 πρόσωπα για μη χρήση ζώνης ασφαλείας
- 34 οδηγοί μοτοσικλετών για μη χρήση προστατευτικού κράνους
- 76 οδηγοί για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης
- 114 οδηγοί για παράνομη στάθμευση
- 41 οδηγοί για στάθμευση σε χώρους αναπήρων
Οι υπόλοιπες καταγγελίες αφορούσαν άλλες τροχαίες παραβάσεις.
Η Αστυνομία υπογραμμίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν, με στόχο τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας για όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου.