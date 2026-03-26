Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε την Πέμπτη την άρση της ασυλίας των Ευρωβουλευτών Νίκου Παππά και Γκρέγκορζ Μπράουν, σε τρεις ξεχωριστές ψηφοφορίες που πραγματοποιήθηκαν μέσω ανάτασης χειρός. Η διαδικασία αφορούσε δύο ξεχωριστές υποθέσεις για τον Γκρέγκορζ Μπράουν και μία για τον Νίκο Παππά.

Στην περίπτωση του Έλληνα Ευρωβουλευτή, Νίκου Παππά, η απόφαση βασίστηκε σε αίτημα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, κατόπιν καταγγελίας από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για εικαζόμενες πράξεις δυσφήμησης και εξύβρισης. Όπως τονίζεται στην Έκθεση, η καταγγελία αναφέρει ότι, στις 20 Μαρτίου 2024 στην Αθήνα, ο κ. Παππάς φέρεται να προέβη σε ψευδείς και δυσφημιστικούς ισχυρισμούς κατά δημοσιογράφου, ενώπιον τρίτων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημείωσε ότι τα αδικήματα δεν συνδέονται με την άσκηση κοινοβουλευτικών καθηκόντων του κ. Παππά, δηλαδή με έκφραση γνώμης ή ψήφου για τα προνόμια και τις ασυλίες. Επισημάνθηκε επίσης ότι η ασυλία δεν αποτελεί προσωπικό προνόμιο του Bουλευτή, αλλά εγγύηση της ανεξαρτησίας του Κοινοβουλίου και των μελών του.

Λαμβάνοντας υπόψη, ότι το Ευρωκοινοβούλιο δεν αποτελεί Δικαστήριο και αφετέρου ότι ο Ευρωβουλευτής δεν μπορεί, στο πλαίσιο διαδικασίας άρσης ασυλίας, να θεωρείται «κατηγορούμενος», αποφάσισε να άρει την ασυλία του Νίκου Παππά.

Όσον αφορά την περίπτωση του Πολωνού Ευρωβουλευτή, Γκρέγκορζ Μπράουν, η άρση της ασυλίας του σχετίζεται με πολλαπλά εικαζόμενα αδικήματα που τελέστηκαν το 2025 στην Πολωνία. Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη Έκθεση περιλαμβάνονται εικαζόμενα αδικήματα, της αφαίρεσης σημαίας της Ουκρανίας από Δημαρχείο και τη σημαία της ΕΕ από λόμπι του Υπουργείου Βιομηχανίας της Πολωνίας, καθώς και καταστροφή αντικειμένων κατά εκθέσεων με θέμα τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα. Στη δεύτερη σχετική Έκθεση, περιλαμβάνεται η δημόσια άρνηση γεγονότων γενοκτονίας κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, που διαπράχθηκαν μεταξύ 1941 και 1944 από αξιωματικούς του Τρίτου Ράιχ της Γερμανίας στο στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόντωσης Άουσβιτς-Μπίρκεναου.

Τα δύο αιτήματα διαβιβάστηκαν από τον Γενικό Εισαγγελέα της Πολωνίας και τις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές, με στόχο τη διερεύνηση των υποθέσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν εντόπισε στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι οι διαδικασίες κινούνται για σκοπούς πολιτικής δίωξης (fumus persecutionis) και τόνισε ότι δεν λειτουργεί ως Δικαστήριο, ούτε ο βουλευτής θεωρείται «κατηγορούμενος» στη διαδικασία άρσης ασυλίας.

Η απόφαση του Κοινοβουλίου περιλαμβάνει την άμεση διαβίβαση των εκθέσεων και των αποφάσεων στις αρμόδιες εθνικές Αρχές της Ελλάδας και της Πολωνίας, καθώς και στους ίδιους τους Ευρωβουλευτές, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία διευθέτησης των εικαζόμενων υποθέσεων.

