Θέσπιση νομοθεσίας που ρυθμίζει τη δράση και την προσφορά των ομάδων εξειδικευμένων εθελοντών, ενέκρινε η Βουλή.

Ο περί της Ρύθμισης των Δράσεων και της Προσφοράς των Ομάδων Εξειδικευμένων Εθελοντών στις Κρατικές Υπηρεσίες της Δημοκρατίας Νόμος του 2026, που αποτελούσε πρόταση νόμου της Ειρήνης Χαραλαμπίδου, έχει ως στόχονα ρυθμιστούν ενιαία ζητήματα τα οποία άπτονται της συμμετοχής εξειδικευμένων εθελοντών σε επιχειρήσεις των κρατικών υπηρεσιών και ιδίως ζητήματα τα οποία αφορούν την εγγραφή τους σε σχετικό μητρώο (για κάθε κρατική υπηρεσία -πχ Πυροσβεστική ή Υπηρεσία Θήρας- ανάλογα με την εθελοντική τους δράση), τον επιχειρησιακό έλεγχο αυτών, την εκπαίδευση και τα μέσα ατομικής προστασίας τους, την αποστολή και το πλαίσιο δράσης των ομάδων εξειδικευμένων εθελοντών, την κατοχή και χρήση πυροσβεστικών ή/και άλλων οχημάτων από τις εν λόγω ομάδες και την υποχρέωση των εργοδοτών να διευκολύνουν τους εθελοντές εργοδοτουμένους τους κατά την παροχή των υπηρεσιών τους ως εξειδικευμένων εθελοντών.

Μεταξύ άλλων, ο νόμος προνοεί ότι πρόσωπο το οποίο καταδικάστηκε στο παρελθόν για αδίκημα σε σχέση με την πρόκληση πυρκαγιάς δεν θα δύναται να αποκτήσει την ιδιότητα του εξειδικευμένου εθελοντή, ανεξαρτήτως εάν στη συνέχεια αυτό αποκαταστάθηκε δυνάμει των διατάξεων του περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμου.

Στη συνεδρία της Ολομέλειας του Σώματος βρέθηκε σήμερα και ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, αλλά και ομάδες εθελοντών οι οποίοι παρακολούθησαν από κοντά την ψηφοφορία.

Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου λαμβάνοντας τον λόγο αναφέρθηκε στις δύσκολες στιγμές που ζήσαμε το περασμένο καλοκαίρι με τις πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσό κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην συνεισφορά των εθελοντών. Όπως είπε, επέδειξαν ότι με σωστή εκπαίδευση και επιχειρησιακό συντονισμό ότι μπορούν να βοηθήσουν. Η κ. Χαραλαμπίδου ευχαρίστησε τον ΥΠΕΣ ο οποίος στήριξε την πρόταση και μαζί κατέληξαν σε ένα ομόφωνο κείμενο.

Όπως εξήγησε, η νέα νομοθεσία θεσπίζει ενιαία διαδικασία εγγραφής των ομάδων, καθιερώνει εκπαίδευση και πιστοποίηση των εθελοντών, δημιουργεί σαφές πλαίσιο επιχειρησιακού ελέγχου, ρυθμίζει ζητήματα εξοπλισμού και επιχειρησιακών οχημάτων και καθορίζει πρόνοιες προστασίας και αστικής ευθύνης. «Έτσι ενισχύεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα των εθελοντών», κατέληξε.

Διαφωνίες Θεμιστοκλέους και ΕΛΑΜ

Ο Ανδρέας Θεμιστοκλέους διαφώνησε με την ψήφιση του νόμου, λέγοντας πως αίρει την έννοια του εθελοντισμού. Στην πρόσφατη πυρκαγιά, όπως είπε, προσέτρεξαν εκατοντάδες εθελοντές και βοήθησαν. «Αν περίμεναν κρατικό συντονισμό, θα είχε καεί ολόκληρη η ορεινή Λεμεσός, μη εξαιρουμένου του δάσους του Τροόδους», τόνισε.

Εναντίον τάχθηκε και το ΕΛΑΜ, με τον Λίνο Παπαγιάννη να αναφέρει πως οι εθελοντές είναι άξιοι συγχαρητηρίων και ότι αυτή η πρόταση θα βοηθήσει στον αποκλεισμό τους. «Όλη αυτή η προαπαιτούμενη χαρτούρα, θα οδηγήσει στο αντίθετο αποτέλεσμα», πρόσθεσε.

Απαντώντας στις ανησυχίες που εκφράστηκαν από βουλευτές, η κ. Χαραλαμπίδου τόνισε πως η εν λόγω πρόταση ξεκίνησε από τους ίδιους τους εθελοντές, αναγνωρίζοντας μέσα από τις εμπειρίες τους στο πεδίο ότι πρέπει να υπάρξει ένα θεσμικό πλαίσιο. «Οι εθελοντές που είναι στην πρώτη γραμμή είναι ικανοποιημένοι με το πλαίσιο», συνέχισε.

Σε παρέμβασή του ο κ. Παπαγιάννης είπε πως τις τελευταίες ημέρες ομάδες συγκεκριμένες εθελοντών τηλεφωνούν και δεν έχουν την ίδια άποψη.

Η πρόταση νόμου ψηφίστηκε σε νόμο με 42 ψήφους υπέρ και 4 εναντίον (Ανδρέας Θεμιστοκλέους και βουλευτές ΕΛΑΜ).

Χαιρετίζει ο Υπουργός Εσωτερικών

Γραπτή δήλωση με την οποία χαιρετίζει την ψήφιση της πρότασης νόμου για τη θεσμοθέτηση του πλαισίου λειτουργίας των ομάδων εξειδικευμένων εθελοντών, εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών.

«Η πρόταση νόμου, που αποτελεί πρωτοβουλία της βουλεύτριας κας Ειρήνης Χαραλαμπίδου, συνδιαμορφώθηκε μέσα από στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, την Πολιτική Άμυνα, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Αστυνομία, το Τμήμα Δασών, την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας και την Υπηρεσία Ασθενοφόρων. Αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο των εθελοντών στην πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, με τον νέο νόμο θεσμοθετείται το πλαίσιο λειτουργίας των ομάδων εξειδικευμένων εθελοντών. Στόχος μας είναι η ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των κρατικών υπηρεσιών και των εθελοντικών ομάδων, καθώς και η μέγιστη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των εθελοντών σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης.

Μεταξύ άλλων, όπως εξηγεί, προβλέπεται η δημιουργία Μητρώου Ομάδων Εξειδικευμένων Εθελοντών, στο οποίο θα καταγράφονται όλες οι αναγνωρισμένες εν ενεργεία ομάδες. Οι ομάδες θα δηλώνουν ενδιαφέρον για εγγραφή στο Μητρώο συγκεκριμένης κρατικής υπηρεσίας, η οποία θα έχει την ευθύνη εκπαίδευσής τους για τα πιθανά σενάρια, στα οποία θα κληθούν να συνδράμουν. Παράλληλα, ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση, την προετοιμασία και τον εξοπλισμό των ομάδων, καθώς και οι προϋποθέσεις απόκτησης της ιδιότητας του εξειδικευμένου εθελοντή.

Σύμφωνα με τον υπουργό, «η σημερινή εξέλιξη αποτελεί σημαντικό βήμα στην προσπάθεια του Υπουργείου Εσωτερικών για αναδιοργάνωση του τομέα πολιτικής προστασίας και εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική ενίσχυσης των εθελοντικών ομάδων. Σε αυτό το πλαίσιο, υπενθυμίζεται ότι, τον Σεπτέμβριο του 2024, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψης όλων των ομάδων εθελοντών που συνδράμουν την πρόληψη και την κατάσβεση πυρκαγιών. Επιπλέον, στους εθελοντές της Πολιτικής Άμυνας παραχωρείται ατομικός εξοπλισμός και παρέχεται εκπαίδευση για ενίσχυση της επιχειρησιακής τους ετοιμότητας».

«Θα ήθελα να εκφράσω ιδιαίτερες ευχαριστίες προς την κα Χαραλαμπίδου και την ομάδα της για την προώθηση της πρότασης νόμου και την αγαστή συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας του τελικού κειμένου. Η ψήφιση του νόμου αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα του πώς η συνεργασία μεταξύ νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας συμβάλλει ουσιαστικά στην εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος», κατέληξε.