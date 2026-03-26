Πήγαν αμέριμνοι στην Αστυνομία για να υπογράψει όρους ο ένας… και τελικά συνελήφθη, ενώ ο δεύτερος εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή και τράπηκε σε φυγή, για να εντοπιστεί και να συλληφθεί λίγες ώρες αργότερα. Πρόκειται για τους δύο ύποπτους 19 και 21 ετών οι οποίοι συνελήφθησαν για την υπό διερεύνηση υπόθεση έκρηξης σε ταχυφαγείο στη Λεμεσό, ιδιοκτησίας γνωστού Ρώσου επιχειρηματία, η οποία διαπράχθηκε τα ξημερώματα της 24ης Μαρτίου.

Οι Αρχές φαίνεται να έφτασαν στα ίχνη τους μετά από στοιχεία που προέκυψαν από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης και μαρτυρίες.

Οι δύο νεαροί Τουρκοκύπριοι, ηλικίας 19 και 21 ετών, οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για αίτημα προσωποκράτησής τους. Οι δικηγόροι τους έφεραν ένσταση ως προς τον χρόνο κράτησης των οκτώ ημερών που ζήτησε η Αστυνομία. Μάλιστα, ζήτησαν από το Δικαστήριο να περιορίσει το αίτημα στις 4 ημέρες. Το Δικαστήριο εν τέλει απεφάνθη όπως τεθούν και οι δύο ύποπτοι υπό κράτηση για περίοδο έξι ημερών.

Να σημειωθεί ότι η Αστυνομία επικαλέστηκε γραπτή κατάθεση από πρόσωπο που είδε τους δύο υπόπτους να προσεγγίζουν πεζοί τη σκηνή της βομβιστικής επίθεσης και μετά να φεύγουν τρέχοντας όπου επιβιβάστηκαν σε όχημα.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, εξασφαλίστηκε υλικό από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, το οποίο κατέγραψε συγκεκριμένο όχημα να απομακρύνεται από τη σκηνή της βομβιστικής επίθεσης. Από άλλο σύστημα παρακολούθησης προκύπτει ότι οι δράστες φορούσαν σκούρα ρούχα και κουκούλες και διέφυγαν τρέχοντας από το σημείο.

Ακολούθως, λίγη ώρα μετά την έκρηξη, όχημα παρόμοιου τύπου με τα ίδια χαρακτηριστικά φαίνεται σε κλειστό κύκλωμα να σταθμεύει κοντά στην οικία του δεύτερου υπόπτου (21χρονου) στον Άγιο Αντώνη. Αργότερα, δύο πρόσωπα καταγράφονται να επιστρέφουν στο όχημα και να τοποθετούν πίσω πινακίδα. Επιπλέον, εξασφαλίστηκε πλάνο που δείχνει το εν λόγω όχημα να αποχωρεί από την οικία πριν από τη στιγμή της έκρηξης.

Σύμφωνα με τον εξεταστή της υπόθεσης, οι δράστες φέρονται να εισήλθαν σε όχημα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως ζάντες και λευκές λεπτομέρειες τόσο στο μπροστινό μέρος όσο και στους καθρέφτες.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε η Αστυνομία, ο ένας εκ των υπόπτων φορούσε χαρακτηριστικές φόρμες.

Η Αστυνομία επικαλέστηκε επίσης πληροφορία από αξιόπιστο πληροφοριοδότη, ο οποίος ωστόσο αρνήθηκε να δώσει γραπτή κατάθεση, σύμφωνα με την οποία ο ένας ύποπτος (19χρονος) φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, καθώς οδηγούσε το όχημα και έκρυψε τα ρούχα στο σπίτι του. Ο ίδιος μάρτυρας φέρεται να ανέφερε ότι ο ύποπτος παραδέχθηκε την εμπλοκή του σε φιλικό πρόσωπο, το οποίο ανήκει στο περιβάλλον τόσο του ίδιου όσο και του πληροφοριοδότη, καθώς είναι επίσης φίλος του 19χρονου.

Η Αστυνομία ανέφερε ακόμη ότι μέλος της Υπηρεσίας Πληροφοριών είδε στην οδό Αγίας Σοφίας, την επόμενη ημέρα, τον 19χρονο να οδηγεί το συγκεκριμένο όχημα, το οποίο ανήκει στην αδελφή του. Μάλιστα, το όχημα έφερε μπροστινές πινακίδες, οι οποίες όμως ήταν τοποθετημένες πρόχειρα. Πρόκειται για όχημα που φέρει τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτό που εντοπίζεται σε κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης όπου σε αυτό εισήλθαν οι δύο δράστες της εγκληματικής ενέργειας.

Άξιο αναφοράς είναι πως ο 19χρονος μετέβη μαζί με τον 21χρονο στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού για να υπογράψει όρους σε άλλη ποινική υπόθεση που εκκρεμεί σε βάρος του πρώτου, ο οποίος παραμένει ελεύθερος με όρους.

Εκεί, η Αστυνομία πέρασε χειροπέδες στον 19χρονο για την υπόθεση αυτή, αφού είχε ήδη εκδοθεί ένταλμα σύλληψής του. Ο 21χρονος, μόλις αντιλήφθηκε τη σύλληψη του πρώτου, τράπηκε σε φυγή, για να εντοπιστεί και να συλληφθεί δύο ώρες αργότερα.

Το όχημα αυτό έχει παραληφθεί από την Αστυνομία για επιστημονικές εξετάσεις και, σε προκαταρκτικό έλεγχο, εντοπίστηκε εντός του μαύρο φούτερ με κίτρινη επιγραφή.

Για την διερεύνηση της υπόθεσης αναμένεται να ληφθούν άλλες 28 καταθέσεις ενώ θα ληφθούν και θα μελετηθούν αρκετά κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης.