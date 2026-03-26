Εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση έκρηξης σε ταχυφαγείο στη Λεμεσό, ιδιοκτησίας γνωστού Ρώσου επιχειρηματία, καθώς η Αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν το βράδυ της Τετάρτης, δύο άντρες ηλικίας 19 και 21 ετών, οι οποίοι τέθηκαν υπό κράτηση για σκοπούς διευκόλυνσης των ανακρίσεων. Οι δύο ύποπτοι αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για αίτημα προσωποκράτησης του τους.

Υπενθυμίζεται ότι η έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (24/3) σε ταχυφαγείο στη περιοχή του παλιού Λιμανιού στη Λεμεσό, προκαλώντας ζημιές στο χώρο. Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκαν ότι οι δράστες ήταν δύο πρόσωπα τα οποία προσέγγισαν το μέρος πεζοί και τοποθέτησαν το εκρηκτικό αντικείμενο. Πρόκειται για ακόμη εγκληματική ενέργεια σε σειρά εγκληματικών ενεργειών σε βάρος του 40χρονου Ρώσου επιχειρηματία, ο οποίος φαίνεται να γίνεται στόχος για τρίτη φορά μέσα σε λίγους μήνες.

Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι τα πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από τις ενέργειες αυτές επιδιώκουν να ασκήσουν πίεση προς τον επιχειρηματία, σε σχέση με ζητήματα που φέρονται να αφορούν παροχή «προστασίας».