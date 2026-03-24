Δεν λένε να κοπάσουν οι εγκληματικές ενέργειες σε βάρος του 40χρονου Ρώσου επιχειρηματία, ο οποίος γίνεται στόχος για τρίτη φορά μέσα σε λίγους μήνες. Μπορεί ο 40χρονος να έχει ζητήσει ασφάλεια από την Αστυνομία, η οποία παρέχει προστασία στον ίδιο, στην οικογένεια και στην περιουσία του, ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να απασχολεί τους εγκεφάλους πίσω από τη νέα εγκληματική ενέργεια. Τα πρόσωπα που κρύβονται πίσω από τις επιθέσεις φαίνεται να επιδιώκουν να ασκήσουν πίεση προς τον επιχειρηματία για ζητήματα που αφορούν προστασία.

Η νέα εγκληματική ενέργεια αφορούσε την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού έξω από ταχυφαγείο το οποίο διατηρεί στην περιοχή του παλιού λιμανιού. Οι δράστες χτύπησαν λίγο πριν από τις 05:00 τα ξημερώματα της Τρίτης (24/3), τοποθετώντας στην είσοδο του υποστατικού αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό χαμηλής ισχύος, ο οποίος εξερράγη, προκαλώντας ζημιές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Αστυνομία, στην υπόθεση εμπλέκονται δύο δράστες, οι οποίοι προσέγγισαν το σημείο πεζοί.

Οι προηγούμενες εγκληματικές ενέργειες σε βάρος του 40χρονου αφορούσαν εμπρησμούς, κάτι που διαφοροποιείται από τη νέα εγκληματική ενέργεια και έχει τεθεί στο μικροσκόπιο των ανακριτών του ΤΑΕ Λεμεσού ως προς τον τρόπο δράσης. Η πρώτη υπόθεση αφορούσε τον εμπρησμό πολυτελών οχημάτων του στη Μουτταγιάκα, που διαπράχθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2025. Ο δράστης κινήθηκε πεζός εντός του περιφραγμένου χώρου στάθμευσης και περιέλουσε τα πολυτελή οχήματα με εύφλεκτη ύλη.

Η δεύτερη εγκληματική ενέργεια καταγράφηκε σε κάβα που διατηρεί στον παραλιακό δρόμο της Γερμασόγειας, στις 18 Δεκεμβρίου 2025, όπου σύμφωνα με βίντεο από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, ο δράστης προσέγγισε το υποστατικό και έθεσε φωτιά στην είσοδο του καταστήματος.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου, ο 40χρονος δεν φαίνεται να είχε δεχθεί πρόσφατα απειλές, σημειώνοντας ωστόσο, ότι υπήρξαν σχετικές καταγγελίες στο παρελθόν. Ο ίδιος κλήθηκε και σήμερα για κατάθεση στις Αρχές, χωρίς όμως να είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικός. Στην εξίσωση τίθεται και το γεγονός ότι ο Ρώσος επιχειρηματίας ήταν στενός συνεργάτης του δολοφονηθέντος Σταύρου Δημοσθένους.

Υπενθυμίζεται ότι η Αστυνομία, στο πλαίσιο αιτήματος προφυλάκισης ενός εκ των συλληφθέντων για εγκληματικές ενέργειες που διαπράχθηκαν μεταξύ Νοεμβρίου 2025 και Ιανουαρίου 2026, εκ των οποίων δύο αφορούσαν τον 40χρονο επιχειρηματία, έκανε λόγο για εγκληματική οργάνωση. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο επικεφαλής της υπόθεσης, υπαστυνόμος Παναγιώτης Μουρίδης, η οργάνωση προβαίνει σε απαιτήσεις χρηματικών ποσών από επιχειρηματίες, με απειλές, με σκοπό την παροχή προστασίας. Σε περιπτώσεις άρνησης, φέρεται να προχωρούσε σε κακόβουλες ενέργειες, όπως εμπρησμούς περιουσιών, ως μέσο εκβιασμού και πίεσης.

Οι Αρχές έχουν θέσει υπό το μικροσκόπιο τους διάφορα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, σε μια προσπάθεια εξιχνίασης της τρίτης εγκληματικής ενέργειας σε βάρος του 40χρονου. Την ίδια ώρα λαμβάνονται καταθέσεις από διάφορα πρόσωπα, ενώ τα τεκμήρια που παραλήφθηκαν από τη σκηνή θα τύχουν των απαραίτητων εξετάσεων, με στόχο τον εντοπισμό στοιχείων που θα οδηγήσουν στους δράστες.