Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τη νέα εγκληματική ενέργεια σε βάρος γνωστού Ρώσου επιχειρηματία στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με τις πρώτες εξετάσεις, οι δράστες είναι δύο πρόσωπα, τα οποία θεάθηκαν να προσεγγίζουν το υποστατικό λίγο πριν από την έκρηξη.

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν από τις 05:00 τα ξημερώματα στην είσοδο υποστατικού στην περιοχή του παλιού λιμανιού, συγκεκριμένα σε ταχυφαγείο στην περιοχή του Κάστρου, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα μέλη της Αστυνομίας, τα οποία απέκλεισαν τη σκηνή και άρχισαν εξετάσεις, ενώ συλλέγεται υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης.

Σε δηλώσεις του από τη σκηνή, ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λευτέρης Κυριάκου ανέφερε ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία και τις εκτιμήσεις του πυροτεχνουργού, είχε τοποθετηθεί αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός χαμηλής ισχύος, ο οποίος εξερράγη, προκαλώντας ζημιές στην είσοδο του υποστατικού.

Όπως σημείωσε, πρόκειται για την τρίτη φορά που το συγκεκριμένο πρόσωπο γίνεται στόχος εγκληματικής ενέργειας, με τις έρευνες να βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο.

Παράλληλα, δεν φαίνεται να είχε δεχθεί πρόσφατες απειλές, αν και υπήρξαν σχετικές καταγγελίες στο παρελθόν. Σημείωσε ότι για προηγούμενες υποθέσεις, η Αστυνομία είχε προχωρήσει και σε συλλήψεις.

Οι Αρχές συνεχίζουν τη συλλογή και αξιολόγηση τεκμηρίων, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, ενώ λαμβάνονται αυξημένα μέτρα ασφάλειας τόσο για το συγκεκριμένο πρόσωπο όσο και για την περιουσία του.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, για την παρούσα υπόθεση φαίνεται να εμπλέκονται δύο δράστες ανάφερε ο κ. Κυριάκου οι προσέγγισαν το μέρος πεζοί.