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Καθώς το τέλος του 2026 πλησιάζει, οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές έχουν ακόμη δύο ευκαιρίες να αποκτήσουν ακίνητο μέσω της BidX1 πριν από την ολοκλήρωση της χρονιάς.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα δημοπρασιών ακινήτων θα πραγματοποιήσει την επόμενη δημοπρασία την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, ενώ θα ακολουθήσει η τελευταία δημοπρασία της χρονιάς την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου, προσφέροντας μια μεγάλη επιλογή ακινήτων σε ολόκληρη την Κύπρο.

Για όσους αναζητούν ακίνητο για ιδιοκατοίκηση ή επιθυμούν να διευρύνουν το επενδυτικό τους χαρτοφυλάκιο, ο κατάλογος ακινήτων του Νοεμβρίου προσφέρει αριθμό επιλογών, συμπεριλαμβανομένων διαμερισμάτων, κατοικιών, εμπορικών ακινήτων και τεμαχίων γης σε διάφορες περιοχές του νησιού.

Τα διαμερίσματα αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα σημεία της δημοπρασίας του Νοεμβρίου, με 20 ακίνητα να περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Αξίζει να σημειωθεί ότι 15 από αυτά έχουν τιμή έναρξης €100.000 ή χαμηλότερη, ενώ για 11 διαμερίσματα η τιμή έναρξης ανέρχεται σε €50.000 ή λιγότερο.

Η BidX1 έχει επιλέξει προσεκτικά μια σειρά ακινήτων, προκειμένου να αναδείξει την ποικιλία των επενδυτικών ευκαιριών που προσφέρει η δημοπρασία Νοεμβρίου.

Ο πλήρης κατάλογος των διαθέσιμων ακινήτων είναι προσβάσιμος μέσω της ιστοσελίδας της BidX1.

Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων στη Χλώρακα, Πάφος

Ανάμεσα στα ακίνητα που ξεχωρίζουν είναι διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων, το οποίο βρίσκεται στο συγκρότημα Chloraka Park στην Πάφο. Αποτελείται από ενιαίο χώρο καθιστικού, τραπεζαρίας και κουζίνας, δύο υπνοδωμάτια και ένα μπάνιο. Επιπλέον, διαθέτει καλυμμένη βεράντα εμβαδού 13 τ.μ. και καθορισμένο χώρο στάθμευσης.

Το διαμέρισμα προσφέρεται με κενή κατοχή και βρίσκεται σε μια καθιερωμένη οικιστική περιοχή, με εύκολη πρόσβαση σε τοπικές υπηρεσίες και καταστήματα, καθώς και στα παραθαλάσσια αξιοθέατα της ευρύτερης περιοχής της Πάφου.

Επιφυλασσόμενη τιμή: €75.000

https://bidx1.com/el/el-cy/auction/property/109314

Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων στην Τάλα, Πάφος

Το συγκεκριμένο διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων βρίσκεται στο συγκρότημα Tala Riviera στην Πάφο, στον πρώτο όροφο διώροφης οικοδομής. Με εσωτερικό εμβαδόν περίπου 96 τ.μ., αποτελείται από ενιαίο χώρο καθιστικού, τραπεζαρίας και κουζίνας, δύο υπνοδωμάτια, εκ των οποίων το κυρίως υπνοδωμάτιο διαθέτει ιδιωτικό μπάνιο (en-suite), καθώς και ένα επιπλέον ξεχωριστό μπάνιο. Το ακίνητο διαθέτει επίσης καλυμμένη βεράντα εμβαδού 10 τ.μ. και καθορισμένο χώρο στάθμευσης στο υπόγειο.

Το διαμέρισμα με έτος ανέγερσης περί το 2010 προσφέρεται με κενή κατοχή. Βρίσκεται σε μια κατά κύριο λόγο οικιστική περιοχή, με εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της Πάφου και στην παραλιακή περιοχή.

Επιφυλασσόμενη τιμή: €100.000

https://bidx1.com/el/el-cy/auction/property/109315

Κατοικία τριών υπνοδωματίων στο Κίτι, Λάρνακα

Η συγκεκριμένη κατοικία τριών υπνοδωματίων έχει συνολικό εμβαδόν περίπου 185 τ.μ. και διαθέτει ενιαίο χώρο καθιστικού και τραπεζαρίας, βοηθητικό δωμάτιο, καθώς και κυρίως υπνοδωμάτιο με ιδιωτικό ντους (en-suite). Το ακίνητο διαθέτει επίσης καλυμμένες βεράντες συνολικού εμβαδού 55 τ.μ., στεγασμένο χώρο στάθμευσης, πέργκολα και αυλή/κήπο.

Η κατοικία προσφέρεται με κενή κατοχή, διαθέτει ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας και βρίσκεται σε μια οικιστική περιοχή στο Κίτι.

Επιφυλασσόμενη τιμή: €250.000

https://bidx1.com/el/el-cy/auction/property/109313

Οικιστικό οικόπεδο στην Ορόκλινη, Λάρνακα

Το συγκεκριμένο οικιστικό οικόπεδο, με πολεοδομική ζώνη «Η5α», έχει εμβαδόν περίπου 829 τ.μ. και βρίσκεται στην Ορόκλινη της Λάρνακας, εντός μιας καθιερωμένης οικιστικής περιοχής.

Το τεμάχιο διαθέτει επίπεδη και ομαλή επιφάνεια, ενώ έχει πρόσοψη σε δύο δρόμους, προσφέροντας δυνατότητες οικιστικής ανάπτυξης, υπό την προϋπόθεση εξασφάλισης όλων των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Επιφυλασσόμενη τιμή: €215.000

https://bidx1.com/el/el-cy/auction/property/109495

Διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων στον Άγιο Σπυρίδωνα, Λεμεσός

Το συγκεκριμένο διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων βρίσκεται στην περιοχή του Αγίου Σπυρίδωνα στη Λεμεσό και διαθέτει εσωτερικό εμβαδόν περίπου 115 τ.μ. Αποτελείται από ενιαίο χώρο καθιστικού και τραπεζαρίας, ξεχωριστή κουζίνα, τρία υπνοδωμάτια, ένα οικογενειακό μπάνιο και ένα επιπλέον αποχωρητήριο επισκεπτών. Το ακίνητο διαθέτει επίσης καλυμμένες βεράντες συνολικού εμβαδού περίπου 7 τ.μ.

Βρίσκεται κοντά στη Λεωφόρο Ομονοίας και τον κυκλικό κόμβο του Νέου Λιμανιού, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση σε τοπικές υπηρεσίες, καταστήματα και άλλες ανέσεις της περιοχής. Το διαμέρισμα προσφέρεται με κενή κατοχή.

Επιφυλασσόμενη τιμή: €170.000

https://bidx1.com/el/el-cy/auction/property/109549

Με τη δημοπρασία της 25ης Νοεμβρίου να απέχει πλέον λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για τους ενδιαφερόμενους αγοραστές να μελετήσουν τον κατάλογο των ακινήτων, να πραγματοποιήσουν τον απαραίτητο έλεγχο και να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους πριν από την ημέρα της δημοπρασίας.

Για όσους δεν προλάβουν τη δημοπρασία του Νοεμβρίου, υπάρχει ακόμη μία τελευταία ευκαιρία να αποκτήσουν ακίνητο μέσω της BidX1 εντός του 2026, καθώς η τελευταία δημοπρασία της χρονιάς έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου.

Παράλληλα με τη συνήθη επιλογή οικιστικών και εμπορικών ακινήτων, η δημοπρασία του Δεκεμβρίου θα περιλαμβάνει περισσότερα από 40 τεμάχια γης σε ολόκληρη την Κύπρο, με τις επιφυλασσόμενες τιμές να ξεκινούν από μόλις €500. Από οικιστικά οικόπεδα μέχρι γεωργικά τεμάχια, ο κατάλογος προσφέρει στους αγοραστές μια ευρεία γκάμα επενδυτικών ευκαιριών.

Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές μπορούν να επισκεφθούν την πλατφόρμα της BidX1 https://bidx1.com/el/kypros, να περιηγηθούν στον πλήρη κατάλογο των ακινήτων που διατίθενται στην δημοπρασία και να εγγραφούν για να υποβάλουν την προσφορά τους. Το μοντέλο της BidX1 προσφέρει αξιοπιστία, αποτελεσματικότητα και εύκολη πρόσβαση. Όλα τα έγγραφα των ακινήτων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας για έλεγχο από τους υποψήφιους αγοραστές πριν από την υποβολή προσφορών.

Η ψηφιακή πλατφόρμα είναι διαθέσιμη διαδικτυακά από οποιαδήποτε συσκευή – κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικό υπολογιστή ή tablet – και από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, δίνοντας τη δυνατότητα στους αγοραστές να εγγραφούν και να υποβάλουν προσφορές όπου και αν βρίσκονται.

Η διαδικασία υποβολής προσφορών για κάθε ακίνητο ξεκινά από την αρχική τιμή προσφοράς, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα πριν από τη δημοπρασία.

Κάθε προσφορά που υποβάλλεται για ένα ακίνητο καταγράφεται και εμφανίζεται σε πραγματικό χρόνο, ενώ είναι διαθέσιμη δημόσια στην ιστοσελίδα. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζονται μόνο μέσω αριθμού και, ως εκ τούτου, παραμένουν ανώνυμοι.

Οι επιτυχόντες αγοραστές θα πρέπει συνήθως να ολοκληρώσουν την αγορά τους (μεταφορά ολόκληρου του ποσού στον πωλητή) εντός έξι-επτά εβδομάδων. Η ακριβής ημερομηνία ολοκλήρωσης για κάθε ακίνητο αναφέρεται στη Συμφωνία Κράτησης (Reservation Agreement), η οποία περιλαμβάνεται στα νομικά έγγραφα κάθε ακινήτου.

Για επικοινωνία με την ομάδα της BidX1 Κύπρου, καλέστε στο 22 000 380 ή αποστείλετε email στο info@cy.bidx1.com.