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Στις 5 και 6 Δεκεμβρίου, το Girls in STEAM Academy προσκαλεί κορίτσια ηλικίας 14-16 ετών στο Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus, στην Πύλα, για ένα διήμερο γεμάτο δημιουργία, εξερεύνηση και νέες εμπειρίες στους τομείς STEAM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες και Μαθηματικά).

Το BridgeSTEAM επιστρέφει για έκτη χρονιά, δίνοντας την ευκαιρία σε έφηβα κορίτσια να ανακαλύψουν τις δυνατότητές τους, να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και να εξερευνήσουν εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διαδρομές στους κλάδους STEAM, ανεξάρτητα από το προηγούμενο επίπεδο γνώσεών τους.

Μέσα από πρακτικές και δημιουργικές δραστηριότητες, οι συμμετέχουσες θα γνωρίσουν τον προγραμματισμό και τις ψηφιακές δεξιότητες, θα συμμετάσχουν σε εργαστήριο επαγγελματικού προσανατολισμού, θα συναντήσουν γυναίκες επαγγελματίες από τους κλάδους STEAM και θα αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και αυτοπεποίθησης. Παράλληλα, θα γνωρίσουν κορίτσια από όλη την Κύπρο και θα συνδέσουν την τεχνολογία με σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση προγραμματισμού.

«Η συμμετοχή μου ήταν η καλύτερη απόφαση που έχω πάρει ποτέ!» αναφέρει συμμετέχουσα του BridgeSTEAM Λάρνακα 2025.

Αιτήσεις μέχρι τις 25 Νοεμβρίου

Τα κορίτσια που ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω του συνδέσμου εγγραφής. Περισσότερες πληροφορίες: steamacademycy.org/bridgesteam.

Σχολεία, εκπαιδευτικοί, σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού και γονείς καλούνται να προωθήσουν την ευκαιρία σε κορίτσια που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την εμπειρία.

Γιατί έχει σημασία το BridgeSTEAM

Οι γυναίκες αποτελούν μόλις το 19,5% των ειδικών στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το BridgeSTEAM επιδιώκει να συμβάλει στην αντιμετώπιση αυτού του χάσματος, ενθαρρύνοντας τα κορίτσια να εξερευνήσουν τους συγκεκριμένους τομείς σε μια κρίσιμη ηλικία, μέσα από βιωματική μάθηση και θετικά γυναικεία πρότυπα.

Από το 2021, περισσότερες από 320 απόφοιτες έχουν συμμετάσχει στα προγράμματα του Girls in STEAM Academy. Μετά την ολοκλήρωση του BridgeSTEAM, οι συμμετέχουσες εντάσσονται στο Δίκτυο Αποφοίτων, αποκτώντας πρόσβαση σε νέες ευκαιρίες, όπως διεθνή προγράμματα, podcast και δράσεις επαγγελματικής σκίασης (job shadowing).

Το Girls in STEAM Academy είναι μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία του Be an Ally Foundation, που λειτουργεί από το 2021 με στόχο τη μείωση της υποεκπροσώπησης των γυναικών και των κοριτσιών στους τομείς STEAM.

Κύριοι χορηγοί των φετινών προγραμμάτων είναι η PwC Cyprus, η Famous Sports, η Zygos, το CyRIC και το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus.

Περισσότερες πληροφορίες: steamacademycy.org | Facebook & Instagram: @steamacademycy | Επικοινωνία: hello@steamacademycy.org