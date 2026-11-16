Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

50% έκπτωση σε Home Fiber και Giga Unlimited 5G!

Η Primetel φέρνει τη Black Friday με μοναδικές προσφορές για το σπίτι και το κινητό, με Home Fiber 500 Mbps από €14,99 και Giga Unlimited 5G από €7,49 τον μήνα.

Η Black Friday φέτος έχει τη δική της έκδοση. Black Friday. Primetel Edition! Η Primetel ανεβάζει την ταχύτητα και κατεβάζει τις τιμές, παρουσιάζοντας δύο ξεχωριστές προσφορές που κάνουν τη γρήγορη και αξιόπιστη συνδεσιμότητα ακόμη πιο προσιτή.

Με 50% έκπτωση σε επιλεγμένα προγράμματα Home Fiber και Mobile Giga Unlimited 5G, η Primetel δίνει την ευκαιρία στους καταναλωτές να απολαμβάνουν περισσότερα, πληρώνοντας λιγότερα, τόσο στο σπίτι όσο και εν κινήσει.

Home Fiber 500 Mbps: Υψηλές ταχύτητες, μισή τιμή!

Για όσους θέλουν γρήγορο internet στο σπίτι, η Primetel προσφέρει το πρόγραμμα Home Fiber 500 Mbps με 50% έκπτωση για έναν ολόκληρο χρόνο, από μόλις €14,99 τον μήνα.

Streaming, τηλεργασία, online gaming, βιντεοκλήσεις και καθημερινή περιήγηση αποκτούν άλλη ταχύτητα, ενώ περιλαμβάνονται και πάνω από 45 δωρεάν τηλεοπτικά κανάλια, προσφέροντας ακόμη περισσότερες επιλογές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.

Μια ολοκληρωμένη πρόταση για το σύγχρονο σπίτι, που συνδυάζει υψηλές ταχύτητες, ψυχαγωγία και σημαντική εξοικονόμηση.

Giga Unlimited 5G: Απεριόριστη επικοινωνία από €7,49 τον μήνα!

Η Black Friday συνεχίζεται και στο κινητό, με το πρόγραμμα Giga Unlimited 5G να προσφέρεται με 50% έκπτωση, από μόλις €7,49 τον μήνα για τους πρώτους έξι μήνες.

Με απεριόριστη επικοινωνία και δεδομένα, οι συνδρομητές μπορούν να απολαμβάνουν την καθημερινότητά τους χωρίς να ανησυχούν για τα όρια της χρήσης τους. Από την επικοινωνία και την εργασία μέχρι την ψυχαγωγία και τα social media, το Giga Unlimited 5G ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ενός διαρκώς συνδεδεμένου τρόπου ζωής.

Παράλληλα, σε όλα τα πλάνα GIGA Unlimited 5G περιλαμβάνεται δωρεάν και το Bitdefender Mobile Security! Έτσι, η ψηφιακή ασφάλεια αποκτά τη δική της θέση στην καθημερινή χρήση του κινητού, προσφέροντας επιπλέον προστασία στον ψηφιακό κόσμο.

Αυτή τη Black Friday, τα περισσότερα κοστίζουν λιγότερο!

Με τις φετινές προσφορές της, η Primetel συνδυάζει την ταχύτητα, την επικοινωνία, την ψυχαγωγία και την ψηφιακή προστασία με τιμές που κάνουν τη διαφορά.

Γιατί αυτή τη Black Friday, δεν χρειάζεται να επιλέξεις ανάμεσα σε περισσότερες δυνατότητες και χαμηλότερο κόστος. Με την Primetel Edition, μπορείς να έχεις και τα δύο.

Η προσφορά θα ισχύει μόνο για λίγες μέρες, γι’ αυτό προλάβετε να επωφεληθείτε της Black Friday προσφοράς! Συνδεθείτε online στο https://primetel.com.cy/, επισκεφθείτε ένα κατάστημα Primetel ή τηλεφωνικά στο 133.