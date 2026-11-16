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Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ αποφάσισε σήμερα να αποσύρει την έφεσή του κατά της καταδίκης του για σεξουαλική επίθεση σε δύο γυναίκες, κατά τη διάρκεια γυρισμάτων ταινίας το 2021, παραδεχόμενος την ενοχή του και ζητώντας συγγνώμη.

Η ανακοίνωση του νέου δικηγόρου του εκδόθηκε σήμερα το πρωί ημέρα κατά την οποία επρόκειτο να αρχίσει η εκδίκαση της έφεσης στο Παρίσι.

Ο 77χρονος ηθοποιός είχε καταδικαστεί πέρυσι σε φυλάκιση 18 μηνών με αναστολή για τις επιθέσεις σε μια διακοσμήτρια σκηνικών και μια βοηθό σκηνοθέτη, στα γυρίσματα της ταινίας «Les Volets Verts». Το δικαστήριο είχε διατάξει επίσης την εγγραφή του στο γαλλικό μητρώο δραστών σεξουαλικών αδικημάτων.

Η απόφαση είχε θεωρηθεί σημαντική δικαίωση για τις γυναίκες που διεκδίκησαν την απόδοση ευθυνών για τη σεξουαλική βία στη Γαλλία μετά την εμφάνιση του κινήματος #MeToo. Στη διάρκεια της τετραήμερης δίκης, ο Ντεπαρντιέ αρνούνταν ότι είχε επιτεθεί σεξουαλικά σε οποιαδήποτε γυναίκα. Ο τότε δικηγόρος του είχε χαρακτηρίσει ψεύτρες τις δύο καταγγέλλουσες, με το δικαστήριο να αναγνωρίζει, σε μια ασυνήθιστη κρίση, ότι υπέστησαν «δευτερογενή θυματοποίηση».

Τώρα, στη δήλωση που δημοσιοποίησε ο νέος συνήγορός του, Νταβίντ-Ολιβιέ Καμινσκί, ο ηθοποιός αποδέχεται την ετυμηγορία και εκφράζει τη «βαθιά και ειλικρινή συγγνώμη» του.

«Ποτέ, μα ποτέ, δεν είχα πρόθεση να πληγώσω τις γυναίκες που συνάντησα. Όμως έχω πλέον καταλάβει ότι η πρόθεση δεν αλλάζει τίποτα στο τραύμα», αναφέρει.

«Όλη αυτή η υπόθεση προκάλεσε μεγάλο πόνο. Δεν έχω τη δύναμη να γυρίσω τον χρόνο πίσω», προσθέτει.

Στη διάρκεια της δίκης, ο Ντεπαρντιέ εμφανιζόταν συχνά μπερδεμένος και αφηρημένος. Υποστήριζε ότι ανήκε σε μια διαφορετική γενιά, η οποία θεωρούσε αστεία τα άσεμνα σχόλια, και ότι δυσκολευόταν να προσαρμοστεί στη σημερινή εποχή.

Η νέα δήλωσή του επιστρέφει σε αυτή την αναφορά στο παρελθόν, αναγνωρίζοντας όμως αυτή τη φορά τις συνέπειες της συμπεριφοράς του.

«Στα κινηματογραφικά γυρίσματα, για χρόνια κρυβόμουν πίσω από την πρόκληση και τη χυδαιολογία. Πίστευα ότι τα λόγια μου και ορισμένες πράξεις μου δεν είχαν συνέπειες. Είχαν όμως – ιδιαίτερα όταν προέρχονταν από έναν άνθρωπο με ισχύ, όπως υπήρξα κάποτε», σημειώνει.

«Έχω καταλάβει ότι ανήκα σε έναν κόσμο που έχει πια εξαφανιστεί», προσθέτει.

Η παραδοχή αποτελεί καθοριστική μεταστροφή για έναν από τους σημαντικότερους Γάλλους ηθοποιούς της γενιάς του, ο οποίος είχε εξελιχθεί και σε σύμβολο της αντίστασης μέρους του γαλλικού κινηματογραφικού κόσμου στην αντιμετώπιση καταγγελιών για σεξουαλική παρενόχληση και βιασμό.

Από το 2017, όταν το #MeToo εξαπλώθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Γαλλία, περισσότερες από 20 γυναίκες έχουν κατηγορήσει τον Ντεπαρντιέ για σεξουαλική κακοποίηση, κυρίως μέσω μαρτυριών σε γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Ο ίδιος αρνούνταν συστηματικά τις κατηγορίες, ενώ στο πλευρό του είχαν ταχθεί δημόσια ισχυρά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο Εμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος είχε καταγγείλει αυτό που χαρακτήριζε «ανθρωποκυνηγητό» εναντίον του ηθοποιού, δηλώνοντας ότι ο Ντεπαρντιέ «κάνει τη Γαλλία περήφανη».

Η υπόθεση των δύο γυναικών ήταν η πρώτη εις βάρος του που έφτασε σε δίκη. Παραμένει, ωστόσο, ανοιχτό ένα ακόμη σοβαρό δικαστικό μέτωπο.

Ο ηθοποιός έχει προσβάλει την απόφαση παραπομπής του σε δίκη για την καταγγελία βιασμού της Σαρλότ Αρνού το 2018. Η τότε 22χρονη επίδοξη ηθοποιός, η οποία ήταν οικογενειακή φίλη, είχε επισκεφθεί δύο φορές το σπίτι του στο Παρίσι τον Αύγουστο εκείνης της χρονιάς, αναζητώντας συμβουλές για τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική.

Η εξέταση της προσφυγής του κατά της συγκεκριμένης παραπομπής έχει προγραμματιστεί για αργότερα μέσα στον μήνα. Η αποδοχή της καταδίκης για τις επιθέσεις στα γυρίσματα αφορά διαφορετική υπόθεση από την καταγγελία της Αρνού, για την οποία δεν έχει υπάρξει καταδικαστική απόφαση.

protothema.gr