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Νέο κύμα μαζικών απειλών για τοποθέτηση βομβών και δηλητηρίαση τροφίμων μαθητών καταγράφηκε το πρωί της Δευτέρας στην Ιταλία, με εκατοντάδες σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα να λαμβάνουν απειλητικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Πρόκειται για το τρίτο περιστατικό μέσα σε μία εβδομάδα, που προκαλεί εκ νέου ανησυχία, χωρίς ωστόσο να πραγματοποιηθούν εκκενώσεις σχολικών μονάδων.

Πρόκειται για συνέχεια αντίστοιχων απειλών που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες, με τους αποστολείς να χρησιμοποιούν την ίδια υπογραφή. Παρά το περιεχόμενο των μηνυμάτων, μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί εκκένωση σχολικής μονάδας, σύμφωνα με την οδηγία του Ιταλού υπουργού Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι.

«Η έκρηξη θα γίνει σε 40 λεπτά» – Τι αναφέρει το απειλητικό μήνυμα

Το νέο email, το οποίο εστάλη σε εκατοντάδες ιταλικά σχολεία, προήλθε από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου academic.affairs3@vnuk.udn.

Στο μήνυμα, οι αποστολείς ισχυρίζονται ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός σε σχολικό κτήριο, ο οποίος πρόκειται να ενεργοποιηθεί εντός 40 λεπτών. Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι έχουν στρατολογήσει εργαζόμενο σχολικής καντίνας, ο οποίος φέρεται να έχει αναμείξει τοξικές χημικές ουσίες με τα τρόφιμα.

Το πλήρες κείμενο του απειλητικού email αναφέρει: «Αγνοήσατε τα αιτήματά μας και αυτό είναι πραγματικά κρίμα. Μόλις έλαβα την εντολή να τοποθετήσω και να ενεργοποιήσω έναν εκρηκτικό μηχανισμό στο κτήριό σας. Η έκρηξη θα σημειωθεί σε 40 λεπτά. Ο μηχανισμός έχει τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε το ωστικό κύμα να καλύψει ολόκληρη την περίμετρο. Επιπλέον, είχαμε προηγουμένως στρατολογήσει έναν υπάλληλο από την καντίνα σας, ο οποίος ανέμειξε ένα τοξικό μείγμα αζιδίου του νατρίου και κυανιούχου καλίου με τις προμήθειες τροφίμων. Και να θυμάστε: Για όλα τα θύματα που θα πεθάνουν κάτω από τα ερείπια, η ευθύνη θα είναι δική σας. Ο εκρηκτικός μηχανισμός είναι τόσο ισχυρός που σίγουρα θα καταστρέψει ολόκληρο τον δρόμο. Καλή τύχη».

Η ίδια υπογραφή με τα προηγούμενα απειλητικά μηνύματα

Το email φέρει την υπογραφή «MA», με το όνομα Μιχαήλ Αντρόποφ, η οποία είχε εμφανιστεί και στα αντίστοιχα μηνύματα που εστάλησαν τις προηγούμενες ημέρες.

Παρά τη μαζική αποστολή των μηνυμάτων, οι σχολικές μονάδες δεν έχουν εκκενωθεί, σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργού Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι.

protothema.gr