Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Πιέσεις υποστηρίζει ότι δέχεται η Ειρήνη Χαραλαμπίδου από τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη για να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές. Παράλληλα, η βουλεύτρια του Κινήματος ΑΛΜΑ εξέφρασε την εκτίμηση ότι στον δρόμο προς την κάλπη μπορεί να προκύψουν ανατροπές στις συμμαχίες.

Μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» του Sigma, η κ. Χαραλαμπίδου υπογράμμισε ότι τον Ανδρέα Μαυρογιάννη δεν τον ψήφισε το 2023 και δεν πρόκειται να το κάνει ούτε το 2028. «Υπήρχαν συγκεκριμένοι πολιτικοί λόγοι. Ο κ. Μαυρογιάννης δικαίωνε πλήρως τον Νίκο Αναστασιάδη για το Κραν Μοντανά, τόσο στην προεκλογική περίοδο όσο και μετά. Ήταν μια κάθετη ακύρωση των όσων έλεγε τότε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ», τόνισε. Σημείωσε επίσης ότι θα εκτιμούσε αν κατάγγελλε εγκαίρως τον Αναστασιάδη ότι μίλησε για δύο κράτη. «Όμως δεν το έκανε και έμεινε διαπραγματευτής. Ήταν ένας πιστός εκτελεστής της πολιτικής Αναστασιάδη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η κ. Χαραλαμπίδου ισχυρίστηκε ακόμα πως δέχεται πιέσεις από τον πρόεδρο του Κινήματος ΑΛΜΑ ώστε να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές. Επανέλαβε τη δική της άποψη πως ο καταλληλότερος για υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ο ίδιος ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Όπως είπε, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά και συζητείται ανάμεσα σε άλλα και η αυτόνομη κάθοδος. Κληθείσα να απαντήσει πιο συγκεκριμένα αν θα μπορούσε να είναι εκείνη η υποψήφια που θα στηρίξει το ΑΛΜΑ, ανέφερε πως δεν μπορεί να τοποθετηθεί για συζητήσεις που κάνει με τον κ. Μιχαηλίδη, δεδομένου ότι το ΑΛΜΑ έχει Γραμματεία και συλλογικά όργανα.

Για την βουλεύτρια, «δεν τα έχουμε δει όλα ακόμα» αναφορικά με τις προεδρικές εκλογές. Εξέφρασε, τέλος, την εκτίμηση πως μπορεί και να υπάρξουν ανατροπές όσον αφορά τις συμμαχίες.

Βίντεο από την παρέμβαση της