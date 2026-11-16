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Στον εντοπισμό και την κατάσχεση ποσότητας κάνναβης, βάρους περίπου 18,5 κιλών, προχώρησαν σήμερα μέλη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) – ΥΚΑΝ, σε συνεργασία με τις Τελωνειακές Αρχές.

Κατόπιν αξιολόγησης σχετικής πληροφορίας από τη Δ.Α.Ο.Ε. – ΥΚΑΝ, ο 24χρονος ανακόπηκε για έλεγχο σήμερα το πρωί στο Αεροδρόμιο Λάρνακας από Τελωνειακό Λειτουργό, καθ’ υπόδειξη μέλους της ΥΚΑΝ, κατά την άφιξή του από τρίτη χώρα.

Κατά τον έλεγχο της ταξιδιωτικής του τσάντας, εντοπίστηκαν 34 νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν κάνναβη συνολικού βάρους περίπου 18,5 κιλών.

Ο 24χρονος συνελήφθη για τα αυτόφωρα αδικήματα της παράνομης εισαγωγής, παράνομης κατοχής και κατοχής ναρκωτικών ουσιών με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα. Πρόκειται για κάτοχο βρετανικού διαβατηρίου ο οποίος ήρθε στην Κύπρο από Ταϊλάνδη, μέσω Μπαγκονγκ.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από τη Δ.Α.Ο.Ε. – ΥΚΑΝ.