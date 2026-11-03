Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ξεπέρασαν τα χίλια κιλά συνολικά οι ποσότητες των ναρκωτικών όλων των ειδών που εντόπισε η ΥΚΑΝ φέτος, με το κύριο στοιχείο να είναι η εμφάνιση νέων ναρκωτικών σε αντίθεση με τη μείωση της κάνναβης.

Για πρώτη χρονιά παρατηρείται μια ξεκάθαρη προτίμηση στα συνθετικά ναρκωτικά, παρ’ όλο που η κάνναβη παραμένει σε πρώτη ζήτηση. Ωστόσο, φέτος, έκαναν την εμφάνισή τους ναρκωτικά που τα προηγούμενα χρόνια ήταν ανύπαρκτα ή εντοπίζονταν σε μικροποσότητες. Η κεταμίνη, τα χάπια captagon, τα χαρτιά «pinaca» εμποτισμένα με κάνναβη και η παπαρούνα, είναι τα νέα ναρκωτικά που εμφανίστηκαν στην κυπριακή «αγορά».

Την ίδια ώρα, κοιτάζοντας τα στοιχεία και συγκρίνοντάς τα με αυτά του 2025, παρατηρείται μια ξεκάθαρη κατακόρυφη μείωση των ποσοτήτων κάνναβης που εντοπίστηκαν φέτος με παράλληλη αύξηση της κοκαΐνης. Είναι φανερό ότι η χώρα μας μπαίνει στην εποχή των συνθετικών ναρκωτικών, με τους χρήστες να στρέφονται και σε άλλα είδη πέραν της κάνναβης. Είναι χαρακτηριστική η πρόσφατη δήλωση του Αρχηγού Αστυνομίας, Θεμιστού Αρναούτη, ότι «είμαστε σε έναν συνεχή πόλεμο κατά των ναρκωτικών», αφού πάνω από 1.200 πρόσωπα εντοπίζονται κάθε χρόνο σε σχέση με κατοχή ή και εμπορία.

Φέτος, μέχρι και τις 26 Οκτωβρίου, έχουν διερευνηθεί 900 υποθέσεις ναρκωτικών και σ’ αυτές ενέχονται 1.029 πρόσωπα, εκ των οποίων οι 543 Κύπριοι και οι 486 αλλοδαποί. Κατά το διάστημα αυτό έχουν εντοπιστεί 395 κιλά και 37 γρ. κάνναβης σε σχέση με 814 κιλά πέρσι, παρατηρείται δηλαδή μείωση κατά 50% των ποσοτήτων που κατασχέθηκαν φέτος. Την ίδια ώρα, το ’26 κατασχέθηκαν 48 κιλά ρητίνης κάνναβης σε σχέση με ένα κιλό το ’25. Στην κοκαΐνη τώρα, παρατηρείται μια αντίθετη εικόνα, αφού φέτος έχουν εντοπιστεί 82 κιλά σε σχέση με 52 πέρσι. Η αύξηση αυτή ανησυχεί ιδιαίτερα την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών γι’ αυτό και αναλύει τις υποθέσεις και κυρίως για το που προορίζονταν οι ποσότητες αυτές.

Αυτό που άλλαξε τον χάρτη των ναρκωτικών φέτος είναι ο εντοπισμός σε τρεις δόσεις των 417 κιλών κεταμίνης, μιας ουσίας άγνωστης σχεδόν στη χώρα μας. Μπορεί οι πληροφορίες να αναφέρουν ότι τελικός προορισμός πιθανόν να ήταν το Ισραήλ λόγω της εμπλοκής Ισραηλινών, εντούτοις, η ανακάλυψή τους στην Κύπρο τίποτα δεν αποκλείει. Να σημειωθεί ότι πέρσι είχαν εντοπιστεί μόλις 3γρ. της ουσίας αυτής, γεγονός που δείχνει ότι ήταν παντελώς άγνωστη στους χρήστες. Οι ποσότητες ηρωίνης που εντοπίστηκαν μέχρι σήμερα, ευτυχώς, παραμένουν πολύ μικρές, ενώ η μεθαμφεταμίνη κινείται στα ίδια επίπεδα με τα περσινά, αφού το ’26 εντοπίστηκαν 5,2 κιλά ενώ πέρσι 5,5 κιλά.

Μια άλλη ουσία που έκανε «επίσημα» φέτος την εμφάνισή της είναι τα χαρτιά εμποτισμένα με ένα είδος κάνναβης, τα λεγόμενα «pinaca». Κατασχέθηκαν ένα κιλό και 507γρ. συν 993 φύλλα χαρτιού Α4 τα οποία περιείχαν περί τις 300 δόσεις η κάθε κόλλα. Πέρσι, δεν είχαν εντοπιστεί τέτοιες ουσίες. Επίσης, τα 699γρ. ψιλοκηβίνης, γνωστότερα ως «μανιτάρια», είναι άγνωστη ουσία για τα κυπριακά δεδομένα. Όσον αφορά στα captagon, τα χάπια των τζιχαντιστών όπως αναφέρονται, φέτος είχαμε ρεκόρ κατασχέσεων με 1.211 δισκία έναντι μόλις 68 δισκίων πέρσι. Τέλος, τα 6 κιλά και 188γρ. τετραϋδροκανναβινόλη (ΤΗC) συμπληρώνουν ένα δυνατό παζλ συνθετικών ναρκωτικών που απευθύνονται σε νεαρούς κυρίως χρήστες, με τις ηλικίες να μειώνονται συνεχώς με άκρως ανησυχητικές επιπτώσεις.

Όπως επισημάνθηκε στον «Φ» από παράγοντα της ΥΚΑΝ, δεν είναι ανησυχητικό μόνο οι ποσότητες που αυξάνονται, αλλά και το γεγονός ότι ολοένα και νέα είδη ναρκωτικών επιχειρείται να εισαχθούν στη χώρα μας. Όλα αυτά φέρνουν σε εγρήγορση την Υπηρεσία Καταπολέμησης που δίνει έναν ακατάπαυστο αγώνα για να μην φτάσουν στους δρόμους σημαντικές ποσότητες με απρόβλεπτες διαστάσεις. Ήδη, η ΥΚΑΝ έχει ενταχθεί πρόσφατα κάτω από την ομπρέλα της νεοσύστατης Διεύθυνσης Καταπολέμησης του Οργανωμένου Εγκλήματος υπό τον διευθυντή της Χρίστο Ανδρέου, δίνοντας καθημερινές μάχες στον πόλεμο κατά των ναρκωτικών.