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Δικαστική απόφαση αναγκάζει το κράτος να επιστρέψει ποσό πέραν των €5 εκατ. σε 225 άγαμους και άτεκνους εργαζόμενους στην κρατική μηχανή, οι οποίοι κατέβαλλαν περιοδικές εισφορές.

Οι συγκεκριμένες εισφορές καταβάλλονται εδώ και χρόνια από τους εργαζόμενους του Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, για σκοπούς μεταβίβασης της σύνταξης στη χήρα ή στα εξαρτώμενα τέκνα τους, όταν αυτοί αποβιώσουν. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι οι οποίοι δεν είναι παντρεμένοι, δεν έχουν σύμφωνο συμβίωσης και δεν έχουν παιδιά, όταν αφυπηρετούσαν -μέχρι το 2013- λάμβαναν πίσω τις περιοδικές εισφορές που κατέβαλλαν, καθώς δεν είχαν εξαρτώμενα πρόσωπα για τα επωφεληθούν.

Λόγω των μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης που λήφθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής του μνημονίου το 2012, η διαδικασία διαφοροποιήθηκε, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν αρκετοί εργαζόμενοι οι οποίοι προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, αφού δεν τους επιστράφηκαν οι εισφορές τους.

Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε πως η μη επιστροφή των περιοδικών εισφορών για αφυπηρετήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2012 και μετά συνιστά στέρηση περιουσιακού δικαιώματος.

Στο μικροσκόπιο της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών τέθηκε χθες νομοσχέδιο, το οποίο επαναφέρει την πρόνοια για την επιστροφή των περιοδικών εισφορών που καταβάλλει η συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων, οι οποίοι θα πρέπει να διεκδικήσουν να τα λάβουν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία αφυπηρέτησης τους.

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ξένισε κάπως κάποιους βουλευτές, οι οποίοι χαριτολογώντας υποστήριξαν πως πολλοί εργαζόμενοι στην κρατική μηχανή θα λαμβάνουν διαζύγιο λίγο πριν από την αφυπηρέτηση τους για να μην έχουν εξαρτώμενα, έτσι ώστε να λαμβάνουν πίσω τις περιοδικές εισφορές που καταβάλουν!

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε πως σε περίπτωση που εργαζόμενος συνάψει γάμο μετά την αφυπηρέτηση του και σε περίπτωση που έλαβε τις συγκεκριμένες εισφορές, για να είναι δικαιούχος ο/η σύζυγος σε σύνταξη χηρείας όταν αποβιώσει, θα πρέπει προηγουμένως να επιστρέψει στο κράτος τα χρήματα από τις περιοδικές εισφορές.

Άμεση πληρωμή σε 25

Πάντως, το ζήτημα δεν σταματά εδώ. Ήδη το κράτος επέστρεψε σε 20-25 εργαζόμενους που προσέφυγαν στη δικαιοσύνη τις περιοδικές εισφορές ενώ θα πρέπει να επιστρέψει χρήματα και σε άλλους 200, οι οποίοι υπέβαλαν αίτημα μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης.

Εκπρόσωπος του Γενικού Λογιστηρίου ανέφερε πως, μετά την απόφαση του Δικαστηρίου, ζητήθηκε νομική γνωμάτευση. Όπως είπε, η γνωμάτευση καλούσε το Λογιστήριο να συμμορφωθεί με την δικαστική απόφαση και να καταβάλει τα λεφτά στους 25 που κέρδισαν τη δικαστική μάχη. Στους συγκεκριμένους καταβλήθηκαν τόσο οι περιοδικές εισφορές όσο και τόκοι. Άλλοι 200 υπάλληλοι που διεκδίκησαν έγκαιρα μετά την απόφαση του Δικαστηρίου τις εισφορές τους θα πρέπει να πάρουν πίσω συνολικό ποσό γύρω στα €5 εκατ. Υπέρ του νομοσχεδίου τάχθηκαν ΠΑΣΥΔΥ, ΙΣΟΤΗΤΑ και ΣΕΚ.