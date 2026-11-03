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Μιλώντας στο πλαίσιο της χθεσινής έναρξης του διεθνούς συνεδρίου ενέργειας ADIPEC 2026 (Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference), παρουσία εκπροσώπων άνω των 2.250 εταιρειών, ο υπουργός Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και CEO του ομίλου της ADNOC, Σουλτάν Αλ Τζάμπερ, ανέφερε ότι από την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν έως σήμερα έχει καταναλωθεί περίπου ένα δισεκατομμύριο βαρέλια από τα παγκόσμια αποθέματα.

Μόλις στις 5 Οκτωβρίου 2026, ο επικεφαλής της Saudi Aramco, Αμίν Νάσερ, είχε αναφέρει στο Energy Intelligence Forum, στο Λονδίνο, ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου (εμπορικά διαθέσιμα) ανέρχονται σε περίπου έξι δισεκατομμύρια βαρέλια.

Από πλευράς του, ο Αλ Τζάμπερ της ADNOC είπε χθες από το Άμπου Ντάμπι πως τα αποθέματα πετρελαίου ντίζελ βρίσκονται σήμερα στο χαμηλότερο εποχιακό επίπεδο των τελευταίων 35 ετών. Αναφέρθηκε δε, σε κάποιες αγορές που αντιμετωπίζουν ένα κενό εφοδιασμού υγροποιημένου φυσικού αερίου, περίπου 600 δισεκατομμυρίων κυβικών ποδιών.

Ο CEO της ADNOC είπε μάλιστα πως είναι εσφαλμένο να επικεντρώνεται η προσοχή μόνο στα προβλήματα που υπάρχουν στην παραγωγή πετρελαίου ή άλλων ενεργειακών προϊόντων. Σοβαρά προβλήματα υπάρχουν και στη μεταφορά και διανομή των προϊόντων αυτών. Σύμφωνα δε με τον ίδιο, το κόστος αποστολής πετρελαιοειδών έχει αυξηθεί από το 5% του κόστους ενός βαρελιού πετρελαίου, σε πάνω από 30% του κόστους, αλλάζοντας ριζικά τα οικονομικά δεδομένα του μεγάλου κεφαλαίου της παγκόσμιας ενεργειακής ασφάλειας. Αυτό που πρέπει να μετρούμε, είπε ο Αλ Τζάμπερ, είναι τις ποσότητες που παραδίδονται για χρήση και όχι αυτές που παράγονται.

Ο ίδιος τόνισε την ανάγκη η παγκόσμια ενεργειακή βιομηχανία να επανεξετάσει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζει – προστατεύει υποδομές και παρέχει ασφαλή ενέργεια, ιδιαίτερα μετά από μια χρονιά πρωτοφανούς αναστάτωσης, κατά την οποία διαπιστώθηκαν κρίσιμες ευπάθειες στις διεθνείς αλυσίδες ενεργειακού εφοδιασμού.

«Για δεκαετίες, η ενεργειακή ασφάλεια ήταν ένα ζήτημα που αφορούσε κυρίως τους ειδικούς του τομέα. Το συζητούσαν άνθρωποι σαν εμάς, σε αίθουσες σαν κι αυτή, σε μια γλώσσα που λίγοι χρειάζονταν να γνωρίζουν. Φέτος, κάθε οικογένεια, κάθε αγρότης, κάθε βιομηχανία και κάθε ιδιοκτήτης επιχείρησης ρωτάει για την ενεργειακή ασφάλεια και η συλλογική μας υποχρέωση είναι να βρούμε τις απαντήσεις», είπε σε άλλο σημείο ο Αλ Τζάμπερ.

Τι πρέπει να γίνει

Ο ίδιος κατέγραψε πέντε βήματα που καλείται να κάνει η ενεργειακή βιομηχανία για να μειώσει τον αντίκτυπο μελλοντικών κρίσεων:

Πρώτον, προσβάσιμη προσφορά. Χρειαζόμαστε εκτεταμένη στρατηγική αποθήκευση, μεγαλύτερα αποθέματα προϊόντων και ευέλικτη δυναμικότητα διύλισης πιο κοντά στις καταναλωτικές αγορές.

Δεύτερον, διαδρομές προς την αγορά . Η προσφορά μετράει μόνο όταν φτάσει στον προορισμό της. Οι υποδομές πρέπει να κατασκευαστούν και να ενεργοποιηθούν έγκαιρα.

. Η προσφορά μετράει μόνο όταν φτάσει στον προορισμό της. Οι υποδομές πρέπει να κατασκευαστούν και να ενεργοποιηθούν έγκαιρα. Τρίτον, βελτίωση επιχειρησιακής νοημοσύνης. Μετάβαση από αυτοματοποιημένες λειτουργίες σε έξυπνα ενεργειακά συστήματα, που προβλέπουν τον κίνδυνο, βελτιστοποιούν την απόδοση και μειώνουν το κόστος κάθε βαρελιού.

Μετάβαση από αυτοματοποιημένες λειτουργίες σε έξυπνα ενεργειακά συστήματα, που προβλέπουν τον κίνδυνο, βελτιστοποιούν την απόδοση και μειώνουν το κόστος κάθε βαρελιού. Τέταρτον, το κεφάλαιο ακολουθεί την εμπιστοσύνη. Η πολιτική πρέπει να τη δημιουργεί, η χρηματοδότηση πρέπει να την επιταχύνει και η ασφάλιση πρέπει να διατηρεί το εμπόριο σε κίνηση.

Η πολιτική πρέπει να τη δημιουργεί, η χρηματοδότηση πρέπει να την επιταχύνει και η ασφάλιση πρέπει να διατηρεί το εμπόριο σε κίνηση. Πέμπτον -και σημαντικότερο για τον Αλ Τζάμπερ- οι άνθρωποι. Γιατί πίσω από κάθε βαρέλι που φτάνει στις αγορές, βρίσκεται ένα άτομο που φρόντισε να συμβεί αυτό. Τα συστήματα δεν φέρουν ευθύνη, οι άνθρωποι φέρουν».

Η συμφωνία ADNOC με OpenAI και G42

Ως παράδειγμα των στρατηγικών συνεργασιών που απαιτούνται για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και την προετοιμασία για μελλοντικές προκλήσεις, ο Al Jaber ανέφερε τη χθεσινή υπογραφή συνεργασίας της ADNOC με την OpenAI και την G42, η οποία σκοπεύει να αξιοποιήσει την πρωτοποριακή τεχνητή νοημοσύνη για να καταστήσει τα ενεργειακά συστήματα πιο έξυπνα, ασφαλέστερα και πιο παραγωγικά.

«Νωρίτερα σήμερα το πρωί, ανακοινώσαμε μια νέα συμφωνία μεταξύ της ADNOC, της OpenAI και της G42. Αυτή η συνεργασία θα μεταμορφώσει την ανάπτυξη πεδίων, τη διαχείριση γεωτρήσεων και τις εμπορικές δραστηριότητες της ADNOC. Και θα καταστήσει την ADNOC την πρώτη ενεργειακή εταιρεία στον κόσμο που θα αναπτύξει το OpenAI Frontier. Μαζί, θα κάνουμε τα συστήματά μας πιο έξυπνα, ασφαλέστερα, πιο ανθεκτικά. Από τη στιγμή που γεννήθηκε το ChatGPT», κατέληξε «ο κόσμος αναρωτήθηκε τι μπορεί να κάνει η ενέργεια για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Και τώρα, μαζί, θα ανακαλύψουμε τι μπορεί να κάνει η Τεχνητή Νοημοσύνη για την ενέργεια».