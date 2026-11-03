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Σε νέο κτίριο εντός του σωφρονιστικού συγκροτήματος στο νησί Ιμραλί, όπου κρατείται από το 1999, μεταφέρθηκε ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK), Αμπντουλάχ Οτσαλάν, στο πλαίσιο των προσπαθειών προώθησης της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Τουρκία. Η μετακίνησή του προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις, καθώς υπάρχουν αναφορές ότι το νέο κτίριο είναι βίλα 250 τετραγωνικών μέτρων, χωρίς ωστόσο να έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως τα χαρακτηριστικά του.

Η αλλαγή των συνθηκών κράτησης του Οτσαλάν αποσκοπεί στη διευκόλυνση της συμμετοχής του στις συνομιλίες με την Άγκυρα, ωστόσο το φιλοκουρδικό Κόμμα Ισότητας και Δημοκρατίας των Λαών (DEM) επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη κίνηση δεν αρκεί για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων.

Το νέο κτίριο και οι διευκρινίσεις του DEM

Τη μεταφορά του Οτζαλάν επιβεβαίωσε ο βουλευτής του DEM, Μιτχάτ Σαντζάρ, ο οποίος ανέφερε ότι ο ηγέτης του PKK βρίσκεται πλέον σε νέο χώρο εντός του ίδιου σωφρονιστικού συγκροτήματος.

Σύμφωνα με τον Σαντζάρ, η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας του Οτσαλάν θα πρέπει να συνοδευτεί από ουσιαστική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες, όπως υποστήριξε, έχουν παραμείνει στάσιμες τους τελευταίους δύο μήνες.

«Η διαδικασία δεν μπορεί να προχωρήσει με μονομερείς προσδοκίες και απαιτήσεις», δήλωσε.

Από την πλευρά της, η βουλευτής του DEM, Περβίν Μπουλντάν, επιχείρησε να υποβαθμίσει τη σημασία της μετακίνησης, διευκρινίζοντας ότι δεν συνεπάγεται αλλαγή στο νομικό καθεστώς κράτησης του Οτσαλάν.

«Θα ήταν ακριβέστερο να περιγραφεί απλώς ως ένας χώρος σχεδιασμένος για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του», ανέφερε.

The way for Ankara to advance the peace process is to move Abdullah Öcalan off of Imrali Island completely and release him to go home with his family to Amara. Not to build him a larger prison cell and call it a “house” or even more offensively a “villa”. pic.twitter.com/7JlISNMDIo — FREEDOM for ÖCALAN 🕊️ (@Vigil4Ocalan) November 2, 2026

Η Μπουλντάν υπογράμμισε ότι το νέο κτίριο αποτελεί τμήμα των φυλακών και δεν βρίσκεται εκτός του σωφρονιστικού συγκροτήματος.

Abdullah Öcalan konuta taşındı…



DEM Parti’li Pervin Buldan:



▬ Öcalan yeni yerine taşındı ama bu ona statü kazandırmıyor, süreçte tıkanma var.



▬ Uzun süredir aslında Sayın Öcalan oraya gelip bizimle toplantı yapıp tekrar yine eski yerine gidiyordu.



▬ Dolayısıyla bu mekânın… pic.twitter.com/C5oh4u9kbo — Bel Haber (@belhaberr) November 1, 2026

Τα εμπόδια στις διαπραγματεύσεις για τον αφοπλισμό του PKK

Η μετακίνηση του Οτσαλάν πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον τερματισμό της πολυετούς σύγκρουσης μεταξύ του τουρκικού κράτους και του PKK.

Οι συνομιλίες με τη συμμετοχή του Οτσαλάν και των τουρκικών υπηρεσιών πληροφοριών επικεντρώνονται στον αφοπλισμό της οργάνωσης και στις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της ειρηνευτικής διαδικασίας.

Η Άγκυρα ζητά επαληθευμένο αφοπλισμό, ενώ από την κουρδική πλευρά τίθενται αιτήματα για συνταγματικές εγγυήσεις σχετικά με τη χρήση της κουρδικής γλώσσας και την ενίσχυση της τοπικής αυτονομίας.

Τον Φεβρουάριο του 2025, ο Οτσαλάν είχε απευθύνει έκκληση προς το PKK να αυτοδιαλυθεί και να καταθέσει τα όπλα, με την οργάνωση να ανακοινώνει τον Μάιο του ίδιου έτους την απόφασή της να τερματίσει την ένοπλη δράση της.

Ωστόσο, παρά τα βήματα που έχουν πραγματοποιηθεί, εξακολουθούν να υπάρχουν διαφωνίες σχετικά με τους όρους εφαρμογής της διαδικασίας και τις πολιτικές εγγυήσεις που ζητούνται.

Αντιδράσεις από τους εθνικιστές: «Ζει στην ιδιωτική του βίλα»

Η μεταφορά του Οτσαλάν προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στον τουρκικό εθνικιστικό χώρο, με τον επικεφαλής του Κόμματος Νίκης, Ουμίτ Οζντάγ, να καταγγέλλει ότι ο ηγέτης του PKK απολαμβάνει πλέον προνομιακή μεταχείριση.

«Ο δολοφόνος βρεφών Αμπντουλάχ Οτσαλάν δεν είναι πλέον καταδικασμένος κρατούμενος, αλλά ένας απελευθερωμένος τρομοκράτης που ζει στην ιδιωτική του βίλα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

💥 "Öcalan serbest kaldı şu anda."



Ümit Özdağ: "Abdullah Öcalan bundan kısa bir süre önce komisyon üyeliğine atandı ve komisyon üyeliğine atandığı an mahkumiyeti sona erdi.



Çünkü bir mahkum, yasalara göre komisyon üyesi olamaz, devletin herhangi bir komisyonda çalışamaz.… — 🎙️ Muhbir (@ajansmuhbir1923) November 1, 2026

Οι ισχυρισμοί του Οζντάγ περί ουσιαστικής απελευθέρωσης του Οτζαλάν δεν επιβεβαιώνονται από τις ανακοινώσεις του DEM, το οποίο διευκρινίζει ότι ο ιδρυτής του PKK εξακολουθεί να κρατείται εντός των φυλακών του Ιμραλί.

Ο Οτσαλάν βρίσκεται φυλακισμένος στο νησί της Θάλασσας του Μαρμαρά από τη σύλληψή του το 1999, ενώ η συμμετοχή του στις προσπάθειες επίλυσης του Κουρδικού παραμένει κεντρικό ζήτημα στις συζητήσεις μεταξύ της τουρκικής κυβέρνησης και των εκπροσώπων της κουρδικής πλευράς.

protothema.gr