Η OpenAI έχει αρχίσει προκαταρκτικές συζητήσεις για πιθανή παραχώρηση ποσοστού 5% στην αμερικανική κυβέρνηση, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, που επικαλείται δύο πρόσωπα με γνώση των επαφών.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, και άλλα στελέχη της εταιρείας εισηγήθηκαν την κίνηση στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πρότασης, βάσει της οποίας η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να αποκτήσει μετοχική συμμετοχή στις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης.

Στο σενάριο αυτό θα μπορούσαν να περιληφθούν εταιρείες όπως η Anthropic, η Google και η Meta Platforms, αν και δεν είναι γνωστό κατά πόσον οι υπόλοιπες εταιρείες θα αποδέχονταν μια τέτοια πρόταση.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Άλτμαν είχε θέσει την ιδέα της συμμετοχής του αμερικανικού Δημοσίου σε κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης από το 2025, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να αποτελέσει τρόπο ευρύτερης κατανομής των οφελών από την ανάπτυξη του κλάδου.

Η πρόταση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης παρέμβασης της κυβέρνησης Τραμπ στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, με επίκεντρο ζητήματα εθνικής ασφάλειας, ελέγχου της τεχνολογίας και πρόσβασης σε προηγμένα μοντέλα.

Οι Financial Times σημειώνουν ότι η Anthropic είχε περιορίσει τον περασμένο μήνα τη λειτουργία των πιο προηγμένων μοντέλων της, μετά από κυβερνητικές απαιτήσεις για περιορισμό της πρόσβασης από αλλοδαπούς χρήστες. Η Ουάσιγκτον ήρε στη συνέχεια τους περιορισμούς για το μοντέλο Fable 5, αφού η εταιρεία προχώρησε σε διευθετήσεις που αφορούσαν ζητήματα ασφάλειας.

Από την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, η αμερικανική κυβέρνηση έχει επενδύσει σε περίπου 12 εταιρείες, περιλαμβανομένων επιχειρήσεων στον τομέα κρίσιμων ορυκτών. Παράλληλα, έχει δεσμευθεί να αποκτήσει έως και 10% της Intel, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Capital.gr