Δεν απέδωσαν σε μεγάλο βαθμό πέρσι τα εισπρακτικά μέτρα που εφάρμοσε το Τμήμα Φορολογίας για φορολογικές οφειλές εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες αφορούν άμεσους φόρους και ΦΠΑ, παρά τα εντατικά μέτρα και τις εκστρατείες που πραγματοποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Τα εισπρακτικά μέτρα αφορούν την τοποθέτηση εμπράγματου βάρους σε ακίνητη περιουσία χωρίς δικαστική εντολή (ΜΕΜΟ), καθώς και την κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών (garnishment of bank accounts).

Συγκεκριμένα, το 2025 μειώθηκε κατά 44% ο αριθμός των ΜΕΜΟ σε ακίνητη περιουσία, ενώ δεσμεύθηκε ποσό 45 φορές μικρότερο από τραπεζικούς λογαριασμούς, σε σύγκριση με το 2024, όταν το ποσό των δεσμεύσεων ήταν αισθητά αυξημένο. Τα συγκεκριμένα μέτρα ενισχύονται και με ποινικές και αστικές διώξεις.

Εμπράγματα βάρη για οφειλές €158 εκατ.

Συγκεκριμένα, το 2025 το Τμήμα Φορολογίας προχώρησε στην εγγραφή εμπράγματου βάρους σε ακίνητη ιδιοκτησία, για οφειλές που υπερβαίνουν τις €5 χιλ., σε 3.798 φορολογούμενους, οι οποίοι όφειλαν διάφορες φορολογίες ύψους €157,8 εκατ.

Αναλυτικά, τοποθετήθηκε ΜΕΜΟ σε 3.700 πρόσωπα για φορολογικές οφειλές στην άμεση φορολογία ύψους €153,3 εκατ., καθώς και σε 96 φορολογούμενους για χρέη ΦΠΑ ύψους €4,4 εκατ.

Σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, ο αριθμός των ΜΕΜΟ είναι μειωμένος. Συγκεκριμένα, το 2024 τοποθετήθηκε ΜΕΜΟ σε ακίνητα 5.293 οφειλετών που είχαν εκκρεμότητες με το Τμήμα Φορολογίας, για συνολικές οφειλές ύψους €442 εκατ.

Αναλυτικά, τοποθετήθηκε ΜΕΜΟ στην ακίνητη περιουσία 93 φορολογουμένων που όφειλαν €9,6 εκατ. σε ΦΠΑ και στα ακίνητα άλλων 5.200 φορολογουμένων, οι οποίοι είχαν οφειλές στην άμεση φορολογία ύψους €349 εκατ.

Δεσμεύθηκαν μόλις €32 χιλ.

Μειωμένος ήταν και ο αριθμός των δεσμεύσεων τραπεζικών λογαριασμών. Το 2025, το αρμόδιο Τμήμα προχώρησε σε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών 109 φορολογουμένων, για οφειλές ύψους μόλις €31.321.

Αντίθετα, το 2024 δεσμεύθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί ύψους €1,39 εκατ., που ανήκαν σε 337 φορολογούμενους.

Η εφαρμογή των συγκεκριμένων εισπρακτικών μέτρων βρίσκεται υπό την ευθύνη της εξειδικευμένης Μονάδας Διαχείρισης Χρέους και Είσπραξης Οφειλών, η οποία συνεργάζεται άμεσα με τα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος.

Μέσω των συγκεκριμένων μέτρων εισπράττονται καθυστερημένες φορολογικές οφειλές και ενισχύεται η αποτελεσματικότητα των φορολογικών αρχών. Παράλληλα, το Τμήμα προχωρά και σε ποινικές διώξεις για παράλειψη καταβολής παρακρατηθέντων φόρων, όπως ΦΠΑ, Pay as you earn (PAYE) και Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα (ΕΕΑ), καθώς και για μη υποβολή δηλώσεων.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα είτε την επιβολή ποινής κατά την εκδίκαση της υπόθεσης και διακανονισμό εξόφλησης, είτε εξώδικο συμβιβασμό, ταυτόχρονα με τη συμμόρφωση, δηλαδή την υποβολή των δηλώσεων ή/και τη δημιουργία χρονοδιαγράμματος.

Δεκάδες στη Δικαιοσύνη

Πέρσι οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη δεκάδες φορολογούμενοι που διώχθηκαν ποινικά. Συνολικά, καταχωρήθηκαν στα δικαστήρια 2.152 υποθέσεις, αριθμός που βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά.

Αναλυτικά, το 2025 καταχωρήθηκαν 1.605 υποθέσεις για μη υποβολή φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος. Εκκρεμούν επίσης 931 ποινικές διώξεις από προηγούμενα έτη, ενώ ολοκληρώθηκαν άλλες 1.739 υποθέσεις.

Από τις συγκεκριμένες διώξεις, το κράτος εισέπραξε €438 χιλ., εκ των οποίων €285,2 χιλ. προήλθαν από εξώδικη ρύθμιση, €144,7 χιλ. από πρόστιμα που επέβαλαν τα επαρχιακά δικαστήρια και σχεδόν €8 χιλ. από έξοδα που επιδικάστηκαν.

Παράλληλα, καταχωρήθηκαν 547 νέες ποινικές διώξεις για οφειλές ΦΠΑ, από τις οποίες ολοκληρώθηκαν οι 132. Σημειώνεται ότι το σύνολο των ποινικών διώξεων που εκκρεμούσαν, μαζί με εκείνες προηγούμενων ετών, ανερχόταν σε 1.200, ενώ ολοκληρώθηκαν 607.

Χρονοδιαγράμματα και διακανονισμοί

Την ίδια ώρα, πέρσι καταρτίστηκαν 41 χρονοδιαγράμματα από φορολογούμενους για τη ρύθμιση οφειλών ΦΠΑ και φορολογικών δηλώσεων. Ουσιαστικά, πρόκειται για διακανονισμό μεταξύ των φορολογουμένων και του αρμόδιου Τμήματος, για εξόφληση των οφειλών μέσω δόσεων.

Από το σύνολο των χρονοδιαγραμμάτων ολοκληρώθηκαν τα 19, ενώ ακυρώθηκαν 15. Σημειώνεται ότι εκκρεμούν 105 χρονοδιαγράμματα, καθώς περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις προηγούμενων ετών.

Τέλος, οι φορολογικές αρχές εισέπραξαν €11,2 εκατ. από καθυστερημένες οφειλές ΦΠΑ και φορολογικών δηλώσεων. Ποσό €9,8 εκατ. προήλθε από ποινικές διώξεις που ολοκληρώθηκαν και €1,3 εκατ. από χρονοδιαγράμματα.