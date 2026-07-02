Βελτίωση και στους 14 τομείς που συνθέτουν τον Δείκτη Χρηματοοικονομικής Ευημερίας για το 2025 καταγράφει πρόσφατη έρευνα του Financial Wellbeing Institute, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών.

Το ΥΠΟΙΚ αναφέρει ότι ο δείκτης παρουσιάζει συνολική αύξηση σε σύγκριση με το 2024, γεγονός που, όπως σημειώνει, καταδεικνύει πολυδιάστατη ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ευημερίας των πολιτών.

Την ίδια ώρα, η έρευνα καταγράφει ότι μέρος του πληθυσμού εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες, κυρίως λόγω της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης του κόστους ζωής.

Σημαντική είναι επίσης η ανησυχία των πολιτών για τη συνταξιοδότηση και για το κατά πόσον θα μπορούν να διατηρήσουν ένα αποδεκτό βιοτικό επίπεδο μετά την αποχώρησή τους από την εργασία.

Το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι η Κυβέρνηση έχει ήδη εφαρμόσει μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ενώ σημειώνει ότι το νέο φορολογικό πλαίσιο ενισχύει το διαθέσιμο εισόδημα μέσω διαφοροποίησης των φορολογικών κλιμάκων, αύξησης του αφορολόγητου ποσού και φορολογικών εκπτώσεων για συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών.

Σε ό,τι αφορά το συνταξιοδοτικό, η Κυβέρνηση βρίσκεται σε διαδικασία μεταρρύθμισης του συστήματος, με στόχο τη διατήρηση της βιωσιμότητάς του και την ενίσχυση της επάρκειας των συντάξεων.

Το ΥΠΟΙΚ υπογραμμίζει, παράλληλα, την ανάγκη για ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας, ώστε να καλλιεργηθεί στα νοικοκυριά κουλτούρα αποταμίευσης και καλύτερης διαχείρισης των οικονομικών τους.

Η Κυβέρνηση, καταλήγει η ανακοίνωση, παρακολουθεί και αξιολογεί εκθέσεις και έρευνες που αφορούν τις ανάγκες της κυπριακής οικονομίας, στο πλαίσιο διαμόρφωσης οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής.