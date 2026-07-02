Η ασφάλεια του σχολικού λεωφορείου ως μέσου μεταφοράς ήταν το κύριο θέμα συζήτησης στη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Μεταφορών, μετά τον ντόρο που προκάλεσαν τα ευρήματα της έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ημερομηνίας 18 Ιουνίου, σύμφωνα με τα οποία το 19% των λεωφορείων που επιθεωρήθηκαν από ιδιωτικά κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ) και χαρακτηρίστηκαν κατάλληλα, στη συνέχεια κρίθηκαν ακατάλληλα μετά από έλεγχο στα κρατικά κέντρα τεχνικού Ελέγχου (ΚΕΜΟ). Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι το 35% των σχολικών λεωφορείων τα οποία ελέγχθηκαν παγκύπρια σε δημόσια κέντρα ελέγχου, ήταν ακατάλληλα.

Κληθείς να δώσει απαντήσεις για τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, ο Υπουργός Μεταφορών, Αλέξης Βαφεάδης, τόνισε πως το ζήτημα θεωρείται κρίσιμο και, ως εκ τούτου, έχει ενημερωθεί από τον διευθυντή του ΤΟΜ ότι θα θέσει σε εφαρμογή μια πρόνοια νόμου που θα του επιτρέψει να ενεργοποιήσει τον μηχανισμό διαχείρισης ελέγχου των ΙΚΤΕΟ. Αυτό, ουσιαστικά, θα δώσει το δικαίωμα στο ΤΟΜ να ελέγχει τα ΙΚΤΕΟ. Παράλληλα, θα ελέγχεται ο ίδιος ο μηχανισμός διαχείρισης ελέγχου από επόπτες του ΤΟΜ, ενώ θα γίνουν και δειγματοληπτικοί έλεγχοι στα ΚΕΜΟ. Η δράση, όπως διευκρίνισε, θα είναι ολόχρονη, ενώ οι έλεγχοι θα επεκταθούν σε λεωφορεία που πραγματοποιούν σχολικές εκδρομές και δρομολόγια από και προς ειδικά και ιδιωτικά σχολεία.

Ο Υπουργός παραδέχθηκε ότι, όντως, τα τελευταία τρία χρόνια σημειώθηκαν διάφορα περιστατικά τα οποία δημιούργησαν ερωτήματα στο Υπουργείο και πυροδότησαν συζήτηση για το κατά πόσο οι έλεγχοι που γίνονταν στα ΙΚΤΕΟ ήταν ικανοποιητικοί ή όχι. Γι’ αυτό, όπως είπε, ζητήθηκε από τα λεωφορεία που πραγματοποιούν μαθητικά δρομολόγια να περάσουν από τα κρατικά κέντρα τεχνικού ελέγχου προκειμένου να διαφανεί αν τα αποτελέσματα είναι συμβατά.

«Δεν αμφισβητούμε τα ευρήματα του Γενικού Ελεγκτή. Μας παρέχει σημαντική βοήθεια ώστε να ελεγχθούν όλες οι διαδικασίες και τα μέτρα που ζητούμε να λαμβάνονται. Εμείς εντοπίσαμε ότι 114 από 326 λεωφορεία ήταν ακατάλληλα και δώσαμε τα στοιχεία στην Ελεγκτική, η οποία στη συνέχεια επιβεβαίωσε τη δική μας ορθότητα να προβούμε σε ελέγχους», εξήγησε ο Υπουργός, προσθέτοντας ότι οι έλεγχοι ήταν τόσο αυστηροί που λαμβανόταν υπόψη ακόμα και ένα σχισμένο κάθισμα.

Πάντως, από πλευράς εταιρειών λεωφορείων εκφράστηκε η θέση ότι επικρατεί μια άδικη αντίληψη, τονίζοντας πως ουδέποτε αρνήθηκαν έκτακτους ελέγχους. Την ίδια ώρα εξαπέλυσαν βολές κατά του Υπουργείου Μεταφορών για τους χειρισμούς του, επικαλούμενες ταλαιπωρία, φόρτο εργασίας αλλά και υποστελέχωση στα ΚΕΜΟ.

Τρομάζουν οι αριθμοί, λένε οι εκπαιδευτικές οργανώσεις

Τη θέση ότι η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη, εξέφρασαν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις, με τον πρόεδρο της ΟΕΛΜΕΚ, Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου, να αναφέρει πως οι αριθμοί των λεωφορείων που κρίθηκαν ακατάλληλα είναι τρομακτικοί. Εισηγήθηκε, μάλιστα, όπως γίνει υποχρεωτικό η Αστυνομία να διενεργεί έλεγχο στα λεωφορεία πριν από μια σχολική εκδρομή.

Από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας της ΟΛΤΕΚ, Λένος Λοϊζου, διερωτήθηκε αν το υφιστάμενο προσωπικό του ΤΟΜ μπορεί να ανταπεξέλθει ώστε τα λεωφορεία να είναι έτοιμα ως το Σεπτέμβριο και γιατί στις σχολικές διαδρομές δεν χρησιμοποιούνται καινούργια λεωφορεία ή μικρότερα σε ηλικία. Η πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, σημείωσε ότι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οι διευθύνσεις οφείλουν να ελέγχουν εάν τα λεωφορεία έχουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά καταλληλότητας.

Καταληκτικά, τόσο το Υπουργείο όσο και οι βουλευτές και οι αρμόδιοι φορείς συμφώνησαν πως το θέμα πρέπει να τύχει διαχείρισης μέχρι την έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, προκειμένου οι μαθητές να μεταφέρονται με ασφάλεια από και προς τις σχολικές τους μονάδες, με τον Υπουργό Μεταφορών να διαβεβαιώνει πως αυτός είναι ο στόχος.