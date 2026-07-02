Η νέα στρατηγική επένδυση της εταιρείας εισάγει ένα προηγμένο, ενσωματωμένο digital wallet, επαναπροσδιορίζοντας την ταχύτητα και την ασφάλεια στις καθημερινές συναλλαγές των καταναλωτών.

Η Lidl Κύπρου, οδηγώντας τις εξελίξεις στον σύγχρονο retail μετασχηματισμό, ανακοινώνει την επίσημη έναρξη της νέας, πρωτοποριακής υπηρεσίας Lidl Pay στην κυπριακή αγορά. Η στρατηγική αυτή προσθήκη στο οικοσύστημα του Lidl Plus επαναπροσδιορίζει την αγοραστική εμπειρία, εισάγοντας ένα προηγμένο, ενσωματωμένο ψηφιακό πορτοφόλι (digital wallet).

Μέσω του Lidl Pay, η Lidl Κύπρου απαντά έμπρακτα στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής, προσφέροντας μια seamless, ασφαλή και ταχύτατη μέθοδο ολοκλήρωσης συναλλαγών.

Αρχιτεκτονική και Λειτουργικά Χαρακτηριστικά της Υπηρεσίας:

Διασύνδεση Καρτών με Απόλυτη Ασφάλεια: Οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να ψηφιοποιήσουν και να συνδέσουν τις πιστωτικές ή χρεωστικές τους κάρτες (VISA ή Mastercard) απευθείας εντός του ασφαλούς περιβάλλοντος της εφαρμογής Lidl Plus.

Οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να ψηφιοποιήσουν και να συνδέσουν τις πιστωτικές ή χρεωστικές τους κάρτες (VISA ή Mastercard) απευθείας εντός του ασφαλούς περιβάλλοντος της εφαρμογής Lidl Plus. Διευρυμένη Χωρητικότητα: Προς διευκόλυνση του χρήστη, υποστηρίζεται η ταυτόχρονη ενσωμάτωση έως και 3 διαφορετικών καρτών ανά λογαριασμό.

Προς διευκόλυνση του χρήστη, υποστηρίζεται η ταυτόχρονη ενσωμάτωση έως και 3 διαφορετικών καρτών ανά λογαριασμό. Άμεση ενεργοποίηση: Τo Lidl Pay ενεργοποιείται άμεσα από τον χρήστη μέσω ενός εύχρηστου toggle στην ψηφιακή οθόνη της Lidl Plus κάρτας του.

Η Καινοτομία «All-in-One» Σκαναρίσματος:

Η ειδοποιός διαφορά της νέας υπηρεσίας έγκειται στην κατάργηση των πολλαπλών σταδίων στο ταμείο. Με ένα και μόνο σκανάρισμα της κάρτας Lidl Plus, το σύστημα εκτελεί παράλληλα δύο αυτοματοποιημένες διεργασίες:

Εξαργύρωση: Εφαρμόζονται αυτόματα όλες οι ενεργές εκπτώσεις Daily Savers και τα προσωποποιημένα κουπόνια του χρήστη.

Εφαρμόζονται αυτόματα όλες οι ενεργές εκπτώσεις Daily Savers και τα προσωποποιημένα κουπόνια του χρήστη. Άμεση Πληρωμή: Ολοκληρώνεται η εξόφληση των αγορών, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο αναμονής στο ταμείο.

Η εισαγωγή του Lidl Pay αποτελεί ορόσημο για το customer experience (CX) στην Κύπρο. Μέσω της απλοποίησης των διαδικασιών πληρωμής, η Lidl Κύπρου ενισχύει το customer loyalty, βελτιστοποιεί την επιχειρησιακή ροή στα καταστήματά της και επιβεβαιώνει τη θέση της ως ένας οργανισμός που επενδύει σταθερά στην καινοτομία και την πελατοκεντρική φιλοσοφία.

Επισκεφθείτε τη Lidl Κύπρου και στα:

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