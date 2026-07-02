Η Κύπρος επενδύει σε μέτρα για την ενίσχυση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, ανέφεραν οι Υπουργοί Εργασίας και Μεταφορών, Μαρίνος Μουσιούτας και Αλέξης Βαφεάδης, κατά την έναρξη του 32ου Διεθνούς Συνεδρίου Κατασκευών της Διεθνούς Ένωσης Κοινωνικής Ασφάλισης (ISSA), στη Λεμεσό.

Το διήμερο συνέδριο, με θέμα «From Risk to Resilience: Achieving Vision Zero with AI and Sustainable Construction», συγκεντρώνει ειδικούς, ερευνητές και επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου. Στο επίκεντρο βρίσκονται η πρόληψη εργατικών ατυχημάτων, η τεχνητή νοημοσύνη και οι βιώσιμες πρακτικές στις κατασκευές.

Το συνέδριο διοργανώνεται σε συνεργασία με την ISHCCO, το ΕΤΕΚ και τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου και αναμένεται να ολοκληρωθεί με την υιοθέτηση της «Διακήρυξης της Κύπρου» για ασφαλέστερους και πιο ανθεκτικούς χώρους εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα.

Σε χαιρετισμό του, τον οποίο ανέγνωσε ο Διευθυντής του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας Αριστόδημος Οικονομίδης, ο Υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι η Κύπρος υιοθετεί το όραμα «Vision Zero», με στόχο την πρόληψη σοβαρών τραυματισμών και θανάτων στην εργασία.

Ο κ. Μουσιούτας σημείωσε ότι το Υπουργείο Εργασίας, μέσω του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, επενδύει στην πρόληψη, την κατάρτιση, την ευαισθητοποίηση και την επιβολή της νομοθεσίας, σε συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους και επαγγελματικούς φορείς.

Παρότι τα εργατικά ατυχήματα έχουν μειωθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία, ο κατασκευαστικός κλάδος παραμένει ο τομέας με το υψηλότερο ποσοστό ατυχημάτων, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 18% των δηλωθέντων εργατικών ατυχημάτων το 2025.

Όπως ανέφερε, ενισχύονται οι επιτόπιοι έλεγχοι με βάση την αξιολόγηση κινδύνου, διευρύνεται η εκπαίδευση εργαζομένων και εργοδοτών και παρέχεται στήριξη σε μικρότερες επιχειρήσεις για την εφαρμογή μέτρων πρόληψης.

Παράλληλα, αξιοποιούνται ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για την προληπτική αναγνώριση κινδύνων σε δραστηριότητες υψηλού ρίσκου.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης ανέφερε ότι η φιλοξενία του συνεδρίου στην Κύπρο αντανακλά τη δέσμευση για ασφαλέστερες και βιώσιμες υποδομές.

Τόνισε ότι οι δρόμοι, οι γέφυρες και τα δημόσια κτίρια αποτελούν δημόσια αγαθά και η κατασκευή τους πρέπει να διέπεται από υψηλά πρότυπα ασφάλειας και υπευθυνότητας.

Ο κ. Βαφεάδης αναφέρθηκε σε μέτρα του Τμήματος Δημοσίων Έργων, όπως ο ορισμός λειτουργών και συντονιστών ασφάλειας και υγείας, η εκπόνηση σχεδίων ασφάλειας για δημόσια έργα, οι έλεγχοι σε εργοτάξια και η συνεχής εκπαίδευση προσωπικού.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα προσωρινά και κινητά οδικά έργα, με επικαιροποίηση σχεδίων διαχείρισης της κυκλοφορίας, βελτιώσεις στον προειδοποιητικό εξοπλισμό και τον φωτισμό, καθώς και προμήθεια ειδικών συστημάτων απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης για φορτηγά.

Οι δύο υπουργοί υπογράμμισαν ότι η τεχνολογία μπορεί να ενισχύσει την πρόληψη, αλλά δεν υποκαθιστά την εκπαίδευση, την εποπτεία, την υπευθυνότητα και την κουλτούρα ασφάλειας.