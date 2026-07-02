Εγγράφουν θέμα προς συζήτηση στη Βουλή, πάνε 6 – 8 καλεσμένοι από διάφορα τμήματα και στο τέλος ένας βουλευτής τους λέει θα σας πω τις ερωτήσεις μου για το θέμα και στείλτε τις απαντήσεις γραπτώς και τελειώσαμε. Αυτό δεν είναι ούτε ορθός τρόπος για τη συζήτηση ενός θέματος ούτε και άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Αν όντως υπάρχει ζήτημα προς συζήτηση επειδή οι υπηρεσίες του κράτους έκαναν ματσαράγκες, τους βάζεις κάτω και τους αντεξετάζεις. Το να καλείς τόσο κόσμο από υπουργεία και τμήματα και να τους λέεις πέντε ερωτήσεις και μετά φύγετε, δεν είναι, με όλο το σεβασμό, σωστό και για τους καλεσμένους. Καλύτερα αποστέλλεις ερώτηση στον αρμόδιο υπουργό και αναμένεις την απάντησή του. Χωρίς να ταλαιπωρήσεις κανέναν. Και εκτιμούμε ότι οι εισηγητές του θέματος δεν ήθελαν να ταλαιπωρήσουν κάποιον απλά λόγω χρόνου επίσπευσαν τις διαδικασίες.

ΜΙΧ.