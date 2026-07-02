«Η επιχειρηματική και κοινωνική παρακαταθήκη που αφήνει πίσω του αποτελούν πηγή έμπνευσης και σημείο αναφοράς για το κυπριακό επιχειρείν», αναφέρει σε ανακοίνωση της η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), για τον θάνατο του επιχειρηματία Νίκου Σιακόλα.

Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι «ο Νίκος Σιακόλας αποτέλεσε μια από τις πιο εμβληματικές επιχειρηματικές προσωπικότητες του τόπου» και πως «ο εκλιπόντας ανέπτυξε έντονη φιλανθρωπική δράση στην οποία περιλαμβάνονται σημαντικές δωρεές»

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) εκφράζει βαθιά θλίψη για το θάνατο του επιχειρηματία Νίκου Κ. Σιακόλα και απευθύνει ειλικρινή συλλυπητήρια προς την οικογένεια, τους οικείους και τους συνεργάτες του.

Με διαδρομή 70 και πλέον ετών, ο Νίκος Σιακόλας αποτέλεσε μια από τις πιο εμβληματικές επιχειρηματικές προσωπικότητες του τόπου. Εργάστηκε με όραμα, δημιουργικό πνεύμα και επιμονή, αναπτύσσοντας έναν από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας και δημιουργώντας χιλιάδες θέσεις εργασίας. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητές του υπήρξαν πρωτοποριακές και οδήγησαν, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία των κοινοπραξιών που ανέπτυξαν και διαχειρίζονται τα νέα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, στη λειτουργία των πρώτων πολυκαταστημάτων και μεγαλοκαταστημάτων DIY στην Κύπρο, καθώς και στην ανέγερση του Πύργου Σιακόλα στην εντός των τειχών Λευκωσία.

Παράλληλα με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, ο εκλιπόντας ανέπτυξε έντονη φιλανθρωπική δράση στην οποία περιλαμβάνονται σημαντικές δωρεές προς το Πανεπιστήμιο Κύπρο για την ανοικοδόμηση των κτηρίων της Ιατρικής Σχόλης και Επιστημών Υγείας «Νίκος Κ. Σιακόλας» και του «Σιακόλειου Εκπαιδευτικού Κέντρου Κλινικής Ιατρικής», η ανέγερση μουσείων και πολιτιστικών ιδρυμάτων και η δημιουργία του Ιδρύματος Υποτροφιών Καραβά.

Η επιχειρηματική και κοινωνική παρακαταθήκη που αφήνει πίσω του αποτελούν πηγή έμπνευσης και σημείο αναφοράς για το κυπριακό επιχειρείν.