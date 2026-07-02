Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψε την έφεση της Alphabet, μητρικής εταιρείας της Google, επικυρώνοντας πρόστιμο ύψους περίπου €4,1 δισ. που είχε επιβληθεί για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης μέσω του λειτουργικού συστήματος Android.

Το πρόστιμο είχε επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2018, η οποία είχε κρίνει ότι η Google χρησιμοποίησε τη δεσπόζουσα θέση του Android για να προωθήσει τις δικές της εφαρμογές και υπηρεσίες.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η εταιρεία είχε συνάψει συμφωνίες με κατασκευαστές smartphones, μέσω των οποίων απαιτούσε την προεγκατάσταση εφαρμογών της, όπως η μηχανή αναζήτησης Google και το πρόγραμμα περιήγησης Chrome, προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση στο Play Store.

Η Google και η Alphabet προσέφυγαν κατά της απόφασης, ωστόσο το Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε την έφεσή τους.

«Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απορρίπτει την έφεση που άσκησαν η Google και η Alphabet κατά της εν λόγω απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου, επιβεβαιώνοντας έτσι το πρόστιμο που τους επιβλήθηκε», αναφέρεται στην απόφαση.

Η υπόθεση αποτελεί μέρος της ευρύτερης αντιμονοπωλιακής έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Google, η οποία ξεκίνησε το 2015 και αφορά τις πρακτικές της εταιρείας στην αγορά κινητών συσκευών και ψηφιακών υπηρεσιών.

Το πρόστιμο για το Android παραμένει το μεγαλύτερο που έχει επιβληθεί από την ΕΕ σε υπόθεση παραβίασης των κανόνων ανταγωνισμού.