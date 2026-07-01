Σουηδικό δικαστήριο διέταξε την Google να καταβάλει περίπου 1,5 δισ. δολάρια στην PriceRunner, υπηρεσία σύγκρισης τιμών που ανήκει στην Klarna, κρίνοντας ότι η εταιρεία παραβίασε τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού.

Η αποζημίωση ανέρχεται σε περίπου 14,3 δισ. σουηδικές κορώνες και αποτελεί τη μεγαλύτερη που έχει επιδικαστεί στη Σουηδία σε υπόθεση ανταγωνισμού, σύμφωνα με δικαστική αξιωματούχο.

Η PriceRunner είχε καταθέσει αγωγή το 2022, ζητώντας περίπου 2,1 δισ. ευρώ, υποστηρίζοντας ότι η Google χειραγωγούσε τα αποτελέσματα αναζήτησης προς όφελος της δικής της υπηρεσίας σύγκρισης τιμών.

Η υπόθεση συνδέεται με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2017 να επιβάλει στην Google πρόστιμο 2,42 δισ. ευρώ, κρίνοντας ότι έδινε αθέμιτο πλεονέκτημα στη δική της υπηρεσία αγορών έναντι μικρότερων ευρωπαϊκών ανταγωνιστών.

Η PriceRunner διεκδίκησε αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2008 και στη Σουηδία και τη Δανία από το 2013.

Εκπρόσωπος της Google δήλωσε ότι η εταιρεία διαφωνεί με την απόφαση και εξετάζει τις επόμενες νομικές της επιλογές.

Όπως ανέφερε, η Google έχει προχωρήσει σε αλλαγές στη λειτουργία των διαφημίσεων αγορών από το 2017, υποστηρίζοντας ότι το σημερινό μοντέλο στηρίζει τις υπηρεσίες σύγκρισης τιμών.

Η Klarna, η οποία εξαγόρασε την PriceRunner το 2022, χαιρέτισε την απόφαση. Η ετυμηγορία είναι εφέσιμη.

Μετά την ανακοίνωση, οι μετοχές της Alphabet, μητρικής εταιρείας της Google, υποχώρησαν κατά περίπου 0,4% στις προσυνεδριακές συναλλαγές στη Νέα Υόρκη, ενώ οι μετοχές της Klarna ενισχύθηκαν κατά περίπου 7,5%.