Η τεχνολογική εξειδίκευση παραμένει απαραίτητη, αλλά οι σύγχρονοι οργανισμοί χρειάζονται στελέχη που μπορούν να συνδέουν την τεχνολογία με τη στρατηγική, τα δεδομένα και τη λήψη αποφάσεων. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αποτελεί πλέον ένα μεμονωμένο έργο πληροφορικής ούτε περιορίζεται στην υιοθέτηση νέων εφαρμογών. Επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί οργανώνουν τις λειτουργίες τους, εξυπηρετούν τους πελάτες, αξιοποιούν τα δεδομένα, διαχειρίζονται τους κινδύνους και αναπτύσσουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Η Τεχνητή Νοημοσύνη, η ανάλυση μεγάλων όγκων δεδομένων, η κυβερνοασφάλεια, το υπολογιστικό νέφος και η αυτοματοποίηση ενσωματώνονται σταδιακά σε ολόκληρο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η αλλαγή αυτή δεν αφορά μόνο τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον χώρο της τεχνολογίας. Τράπεζες, νοσοκομεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημόσιες υπηρεσίες, τουριστικές επιχειρήσεις, βιομηχανίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλούνται να ανασχεδιάσουν διαδικασίες, να βελτιώσουν την ασφάλεια των πληροφοριών τους και να λαμβάνουν αποφάσεις με βάση αξιόπιστα δεδομένα. Η τεχνολογία μετατρέπεται έτσι από υποστηρικτική λειτουργία σε βασικό παράγοντα οργανωσιακής αποτελεσματικότητας και ανταγωνιστικότητας.

Οι τεχνικές γνώσεις εξακολουθούν να αποτελούν θεμελιώδη προϋπόθεση για την ανάπτυξη και τη διαχείριση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων. Από μόνες τους, όμως, δεν επαρκούν. Ένα τεχνολογικά προηγμένο σύστημα μπορεί να αποτύχει όταν δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες ενός οργανισμού, όταν δεν εντάσσεται σε σαφές επιχειρηματικό σχέδιο ή όταν οι χρήστες δεν έχουν προετοιμαστεί για τις αλλαγές που επιφέρει.

Για τον λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις αναζητούν όλο και περισσότερο στελέχη που μπορούν να λειτουργούν ως σύνδεσμος μεταξύ τεχνολογικών ομάδων, διοίκησης και επιχειρησιακών μονάδων.

Πρόκειται για επαγγελματίες που κατανοούν τις δυνατότητες και τους περιορισμούς μιας τεχνολογικής λύσης, μπορούν να αξιολογούν το κόστος και τον αναμενόμενο αντίκτυπό της και είναι σε θέση να μεταφράζουν σύνθετα τεχνικά ζητήματα σε τεκμηριωμένες διοικητικές αποφάσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, η έννοια του ψηφιακού ηγέτη δεν αφορά αποκλειστικά μια ανώτερη διοικητική θέση. Περιγράφει κάθε επαγγελματία που μπορεί να αναλάβει ουσιαστικό ρόλο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της ψηφιακής αλλαγής. Η ικανότητα ανάλυσης δεδομένων, η διαχείριση έργων, η κατανόηση της κυβερνοασφάλειας και της προστασίας προσωπικών δεδομένων, η στρατηγική σκέψη, η επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών ομάδων και η διαχείριση οργανωσιακών αλλαγών αποτελούν πλέον αλληλένδετες δεξιότητες.

Τα δεδομένα έχουν αποκτήσει κεντρικό ρόλο στη λειτουργία των οργανισμών, όμως η απλή συλλογή τους δεν δημιουργεί αυτομάτως αξία. Απαιτούνται κατάλληλες υποδομές, σαφείς διαδικασίες διακυβέρνησης, ποιοτικός έλεγχος και αναλυτικές μέθοδοι που επιτρέπουν την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων. Εξίσου σημαντική είναι η ικανότητα των στελεχών να ερμηνεύουν σωστά τα αποτελέσματα και να αναγνωρίζουν τις αβεβαιότητες, τις πιθανές προκαταλήψεις και τους περιορισμούς των αλγοριθμικών συστημάτων.

Η ευρεία αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και της αυτοματοποίησης ενισχύει ακόμη

περισσότερο αυτή την ανάγκη. Οι οργανισμοί δεν καλούνται απλώς να επιλέξουν ένα νέο εργαλείο, αλλά να αποφασίσουν σε ποιες διαδικασίες είναι κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί, ποιοι έλεγχοι απαιτούνται και πώς θα διασφαλιστούν η διαφάνεια, η ασφάλεια και η υπεύθυνη χρήση του.

Επομένως, η ψηφιακή επάρκεια περιλαμβάνει τόσο τεχνολογική κατανόηση όσο και κριτική σκέψη, δεοντολογική κρίση και επίγνωση του κανονιστικού περιβάλλοντος.

Η επιτυχία ενός έργου ψηφιακού μετασχηματισμού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους ανθρώπους που θα το σχεδιάσουν, θα το εφαρμόσουν και τελικά θα το χρησιμοποιήσουν. Νέα συστήματα και αυτοματοποιημένες διαδικασίες μεταβάλλουν ρόλους, αρμοδιότητες και τρόπους συνεργασίας. Όταν η οργανωσιακή κουλτούρα, η εκπαίδευση του προσωπικού και η επικοινωνία αντιμετωπίζονται ως δευτερεύοντα ζητήματα, ακόμη και μια τεχνικά άρτια λύση μπορεί να έχει περιορισμένη αποδοχή και χαμηλή απόδοση.

Τα στελέχη της ψηφιακής οικονομίας χρειάζεται, συνεπώς, να μπορούν να συνεργάζονται με διαφορετικές ειδικότητες, να τεκμηριώνουν τις προτάσεις τους και να διαχειρίζονται την αλλαγή με ρεαλισμό. Η τεχνολογική καινοτομία αποκτά ουσιαστικό αποτέλεσμα όταν συνδέεται με συγκεκριμένο οργανωσιακό πρόβλημα, μετρήσιμους στόχους και σαφή αντίληψη των αναγκών των χρηστών.

Οι παραπάνω εξελίξεις επηρεάζουν άμεσα τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να σχεδιάζονται τα σύγχρονα μεταπτυχιακά προγράμματα. Η εκπαίδευση δεν μπορεί να περιορίζεται στην παρουσίαση μεμονωμένων τεχνολογικών εργαλείων, τα οποία ενδέχεται να αλλάξουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Χρειάζεται να καλλιεργεί σταθερές γνωστικές βάσεις, μεθοδολογική επάρκεια και την ικανότητα συνεχούς προσαρμογής σε νέες τεχνολογίες και επαγγελματικές απαιτήσεις.

Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών οφείλει να συνδυάζει τη θεωρία με μελέτες περίπτωσης, ομαδικά έργα, εφαρμογές σε πραγματικά προβλήματα και συστηματική ερευνητική εργασία. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι φοιτητές δεν μαθαίνουν μόνο πώς λειτουργεί μια τεχνολογία, αλλά και πώς αξιολογείται, πώς εντάσσεται σε έναν οργανισμό και πώς αποτιμάται η αποτελεσματικότητά της.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η εφαρμοσμένη έρευνα. Η διατύπωση ενός σαφούς ερευνητικού ερωτήματος, η επιλογή κατάλληλης μεθοδολογίας, η ανάλυση δεδομένων και η τεκμηριωμένη παρουσίαση αποτελεσμάτων αποτελούν δεξιότητες με άμεση αξία και στον επαγγελματικό χώρο. Επιτρέπουν στα στελέχη να αξιολογούν προτάσεις, να διακρίνουν την τεκμηριωμένη γνώση από τις γενικές υποσχέσεις και να σχεδιάζουν λύσεις που βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία.

Ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες απαιτήσεις της ψηφιακής οικονομίας, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος προσφέρει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Πληροφοριακά Συστήματα και Ψηφιακή Καινοτομία. Το πρόγραμμα συνδυάζει την ανάπτυξη και τη διοίκηση πληροφοριακών συστημάτων με πεδία όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, τα Μεγάλα Δεδομένα, η Ασφάλεια Πληροφοριών, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και οι τεχνολογίες Blockchain, εντάσσοντάς τα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ψηφιακής στρατηγικής, καινοτομίας και διαχείρισης έργων.

Η εκπαιδευτική προσέγγιση δίνει έμφαση στη σύνδεση της θεωρητικής γνώσης με την εφαρμογή, μέσα από μελέτες περίπτωσης, εργασίες, παρουσιάσεις και ανεξάρτητη έρευνα. Κεντρικό στοιχείο αποτελεί η μεταπτυχιακή διατριβή, μέσω της οποίας οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν ένα σύγχρονο επιστημονικό ή επαγγελματικό ζήτημα με συστηματικό τρόπο. Εργασίες φοιτητών του προγράμματος έχουν επίσης εξελιχθεί σε παρουσιάσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, ενισχύοντας τη σύνδεση της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης με την παραγωγή και τη διάχυση νέας γνώσης.

Με αυτόν τον προσανατολισμό, το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους και επαγγελματίες που επιθυμούν να εμβαθύνουν στα πληροφοριακά συστήματα και να αναπτύξουν τις συνδυαστικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη συμμετοχή τους σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού και καινοτομίας.

Δρ. Έλενα Κακουλλή

Επίκουρη Καθηγήτρια Πληροφοριακών Συστημάτων

Συντονίστρια Μεταπτυχιακού Προγράμματος στα Πληροφοριακά Συστήματα και Ψηφιακή Καινοτομία Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος

Περισσότερες πληροφορίες: www.nup.ac.cy