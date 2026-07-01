Στο 4% εκτιμάται ότι ανήλθε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Κύπρο τον Ιούνιο του 2026, από 3,5% τον Μάιο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat.

Σε μηνιαία βάση, ο πληθωρισμός στην Κύπρο εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 0,8% τον Ιούνιο.

Η ετήσια άνοδος του πληθωρισμού ακολούθησε ανοδική πορεία τους τελευταίους μήνες. Από 1,2% τον Ιανουάριο του 2026, υποχώρησε στο 0,9% τον Φεβρουάριο, πριν αυξηθεί σε 1,5% τον Μάρτιο, 3% τον Απρίλιο, 3,5% τον Μάιο και 4% τον Ιούνιο.

Τον Ιούνιο του 2025, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Κύπρο είχε διαμορφωθεί στο 0,5%.

Στη ζώνη του ευρώ, ο ετήσιος πληθωρισμός εκτιμάται ότι υποχώρησε στο 2,8% τον Ιούνιο, από 3,2% τον Μάιο.

Η Eurostat αναφέρει ότι η ενέργεια αναμένεται να καταγράψει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό αύξησης στη ζώνη του ευρώ, στο 8,7%, έναντι 10,8% τον προηγούμενο μήνα.

Ακολουθούν οι υπηρεσίες, με ετήσια αύξηση 3,2%, τα τρόφιμα, αλκοολούχα ποτά και καπνός με 1,6%, καθώς και τα βιομηχανικά αγαθά εκτός ενέργειας, με 0,9%.

Τα στοιχεία αφορούν την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat για τον ετήσιο και μηνιαίο πληθωρισμό, βάσει του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

ΚΥΠΕ