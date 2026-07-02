Η SquareOne, μία από τις πιο δραστήριες εταιρείες ανάπτυξης κατοικιών στην Κύπρο, παρουσίασε επίσημα το ZOIA, τη νεότερη οικιστική κοινότητά της στα Κάτω Πολεμίδια της Λεμεσού, κατά τη διάρκεια μιας αποκλειστικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Amara.

Πάνω από 300 καλεσμένοι παρευρέθηκαν στην εκδήλωση, μεταξύ των οποίων επενδυτές, συνεργάτες, αρχιτέκτονες, επαγγελματίες του κλάδου, εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης και υποψήφιοι κάτοικοι. Η βραδιά σηματοδότησε την επίσημη έναρξη των πωλήσεων του συγκροτήματος, το οποίο θα περιλαμβάνει 147 διαμερίσματα ενός, δύο και τριών υπνοδωματίων σε τέσσερις πολυκατοικίες, συμπεριλαμβανομένων ρετιρέ με ιδιωτικούς κήπους στην ταράτσα.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε μέλη του τομέα των ακινήτων και της επιχειρηματικής κοινότητας για να γιορτάσουν την παρουσίαση ενός έργου που στοχεύει να συνδυάσει τον σύγχρονο τρόπο ζωής με ένα ισχυρό αίσθημα γειτονιάς και κοινότητας.

Ο Nikita Kobzev, Διευθυντής Πωλήσεων της SquareOne, δήλωσε:

«Το ZOIA αντανακλά τον τρόπο ζωής που επιδιώκουν όλο και περισσότερο οι άνθρωποι σήμερα. Οι αγοραστές αναζητούν κάτι περισσότερο από ένα απλό σπίτι. Θέλουν ένα μέρος όπου μπορούν να νιώθουν συνδεδεμένοι, να απολαμβάνουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και να αποτελούν μέρος μιας πραγματικής κοινότητας. Πιστεύουμε ότι τα Κάτω Πολεμίδια είναι μία από τις πιο υποσχόμενες κατοικημένες περιοχές στη Λεμεσό, και το ZOIA έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις ανάγκες τόσο των ιδιοκτητών όσο και των επενδυτών που αναζητούν μακροπρόθεσμη αξία.»

Το ZOIA βρίσκεται στα Κάτω Πολεμίδια, μια περιοχή που γνωρίζει σημαντική ανάπτυξη και επενδύσεις. Μεταξύ των σημαντικότερων έργων που διαμορφώνουν την περιοχή συγκαταλέγονται η επέκταση του πανεπιστημιακού συγκροτήματος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, προϋπολογισμού 125 εκατομμυρίων ευρώ, νέες φοιτητικές εστίες, προϋπολογισμού 56 εκατομμυρίων ευρώ, η οποίες βρίσκονται υπό κατασκευή, καθώς και η Διεθνής Εβραϊκή Ακαδημία Αριστείας, η οποία αναμένεται να υποδεχτεί 1.500 φοιτητές όταν ανοίξει τις πόρτες της το 2027. Οι τιμές των ακινήτων στην περιοχή προβλέπεται να αυξηθούν κατά 30 έως 35 τοις εκατό τα επόμενα τρία χρόνια.

Το έργο βάζει την κοινότητα στο επίκεντρο της φιλοσοφίας του. Οι ειδικοί διαχειριστές της κοινότητας που βρίσκονται στο χώρο, μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα που απευθύνεται στους κατοίκους και ένα πρόγραμμα οργανωμένων δραστηριοτήτων έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύσουν τη συμμετοχή των κατοίκων, παρουσιάζοντας παράλληλα στοιχεία της «κοινής διαβίωσης» σε ένα παραδοσιακό μοντέλο ιδιοκτησίας.

Οι κάτοικοι θα έχουν πρόσβαση σε μια σειρά από υποδομές, όπως εξωτερική πισίνα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, σάουνα, παιδική χαρά, χώρο μπάρμπεκιου και στεγασμένο χώρο στάθμευσης.

Το έργο αναμένεται επίσης να προσελκύσει επενδυτές, καθώς οι προβλεπόμενες αποδόσεις από ενοίκια υπερβαίνουν το 7%. Μέσω του συνεργάτη της SquareOne στον τομέα της διαχείρισης ακινήτων, οι επενδυτές που δεν επιθυμούν να ασχοληθούν καθόλου με τη διαχείριση μπορούν να επωφεληθούν από μια εγγυημένη ετήσια απόδοση 6% από την πρώτη μέρα.

Το ZOIA εξακολουθεί να διατίθεται σε προπώληση, ενώ οι πρώτοι αγοραστές επωφελούνται από τις μειωμένες τιμές.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού, καλέστε στο: 70 088084 ή στείλτε email στη διεύθυνση sales@squareone.com.cy