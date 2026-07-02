Σε απεργία κατέρχονται οι βοθροκαθαριστές της επαρχίας Λεμεσού. Οι επαγγελματίες του κλάδου διαμαρτύρονται για τα χρόνια προβλήματα στη διαχείριση και την απόρριψη των λυμάτων.

Αυτή την ώρα πραγματοποιούν εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Προεδρικό Μέγαρο.

Τα προβλήματα που προέκυψαν λόγω της μειωμένης δυναμικότητας του σταθμού Βατί είναι προσωρινά, λαμβάνονται μέτρα για την ορθή και απρόσκοπτη διαχείριση των λυμάτων και εξετάζονται πρόσθετες λύσεις προς διευκόλυνση των επαγγελματιών βοθροκαθαριστών της Λεμεσού, αναφέρει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Σε ανακοίνωση, με αφορμή τις απεργιακές κινητοποιήσεις των βοθροκαθαριστών της Λεμεσού, ΤΑΥ και Τμήμα Περιβάλλοντος ενημερώνουν ότι, λόγω της αναβάθμισης του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων στο Βατί, έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή συγκεκριμένες διευθετήσεις ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής εξυπηρέτηση των επαγγελματιών του χώρου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, προστίθεται, ο σταθμός λειτουργεί με μειωμένη δυναμικότητα, γεγονός που περιορίζει προσωρινά την ποσότητα λυμάτων που μπορεί να παραλαμβάνει και, ως εκ τούτου, «το ΤΑΥ και ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λεμεσού έχουν προχωρήσει σε συντονισμένες ενέργειες, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της περιοχής μέχρι την ολοκλήρωση της αναβάθμισης».

Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνει η ανακοίνωση, ο Σταθμός Επεξεργασίας Λυμάτων στη Μονή παραλαμβάνει επιπλέον ποσότητες λυμάτων, συγκεκριμένες μέρες της εβδομάδας, ώστε να απορροφηθεί σημαντικό μέρος του φορτίου, ενώ ο σταθμός της Βαθιάς Γωνιάς παραμένει διαθέσιμος για τους μεταφορείς και παράλληλα εξετάζονται και άλλες εναλλακτικές λύσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της δυναμικότητας. Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες στους επαγγελματίες για συντονισμένες και προγραμματισμένες απορρίψεις στο δίκτυο του ΕΟΑ, ώστε να διασφαλιστεί η ορθολογική διαχείριση των ποσοτήτων και η ομαλή λειτουργία των σταθμών.

«Τα προβλήματα που προέκυψαν λόγω της μειωμένης δυναμικότητας του σταθμού Βατί είναι προσωρινά, αλλά τυγχάνουν στενής παρακολούθησης από το ΤΑΥ και το Τμήμα Περιβάλλοντος, τα οποία λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την περιβαλλοντικά ορθή και απρόσκοπτη διαχείριση των λυμάτων», συνεχίζει η ανακοίνωση και υποδεικνύει πως η αναβάθμιση του σταθμού αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Δεκεμβρίου, οπότε και θα αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του.

Στο μεσοδιάστημα αυτό, πέραν των πιο πάνω ενεργειών, μελετώνται και πρόσθετες λύσεις για τη διευκόλυνση των επαγγελματιών και όλα τα αρμόδια τμήματα παραμένουν σε συνεχή διαβούλευση με τους επαγγελματίες βοθροκαθαριστές και τον ΕΟΑ Λεμεσού, με στόχο την εξεύρεση των πλέον εφαρμόσιμων λύσεων για την συνολική αντιμετώπιση της κατάστασης, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ