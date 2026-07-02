Επιστολή με την οποία ζητά την άμεση τοποθέτηση της Άννας Αριστοτέλους σε οργανική θέση ώστε να εκτελεί τα καθήκοντά της ως Γενική Διευθύντρια, απέστειλε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο δικηγόρος της Κρις Τριανταφυλλίδης.

Συγκεκριμένα, στην επιστολή αναφέρει πως «δεδομένης της Απόφασης του Δικαστηρίου ημερομηνίας 17/6/2026 σύμφωνα με την οποία ακυρώθηκε η απόφαση για διαθεσιμότητα της πελάτισσάς μου από 5/12/2025 και δεδομένου ότι η πελάτισσά μου αποδέχτηκε το διορισμό της ως Γενική Διευθύντρια από 1/12/2025 και δεν έχει τοποθετηθεί ακόμη σε Οργανική Θέση για να εκτελεί τα καθήκοντά της σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, παρακαλούμε ενόψει της Απόφασης του Δικαστηρίου όπως τοποθετήσετε άμεσα την πελάτισσά μου σε Οργανική Θέση ως προαναφέρεται από 1/12/2025».

Περαιτέρω, τονίζει πως η πελάτισσά του «από την 5/12/2025 δεν ευρίσκεται σε διαθεσιμότητα».

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