Η αντίστροφη μέτρηση για το Minthis Music Festival 2026 έχει πλέον ξεκινήσει, με την προσμονή να κορυφώνεται για τις πέντε μοναδικές βραδιές, όπου η μουσική υψηλού επιπέδου συναντά ένα από τα πιο ξεχωριστά φυσικά τοπία της Μεσογείου.

Από τις 8 έως τις 12 Ιουλίου, το αμφιθέατρο του Minthis θα φιλοξενήσει και φέτος διεθνώς αναγνωρισμένους καλλιτέχνες σε ένα πρόγραμμα που αναδεικνύει την καλλιτεχνική αριστεία μέσα από τη μουσική δωματίου, την όπερα και την τζαζ. Με την υπογραφή της Pafilia και την καλλιτεχνική επιμέλεια της LaimTee Art, το φεστιβάλ έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Κύπρου, προσφέροντας μια εμπειρία όπου οι κορυφαίες ερμηνείες συναντούν ένα πραγματικά μοναδικό περιβάλλον.

Η αυλαία ανοίγει στις 8 Ιουλίου με τον διακεκριμένο Γερμανό συνθέτη και πιανίστα Florian Christl, του οποίου οι ατμοσφαιρικές και κινηματογραφικής αισθητικής συνθέσεις έχουν συγκινήσει το κοινό σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μαζί με το σύνολό του και τον βραβευμένο βιολονίστα Niklas Liepe, υπόσχεται μια καθηλωτική εναρκτήρια βραδιά για το φετινό φεστιβάλ.

Στις 9 Ιουλίου, η διακεκριμένη Βρετανίδα πιανίστα Jeneba Kanneh-Mason παρουσιάζει ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στον Chopin. Θεωρείται μία από τις σημαντικότερες μουσικούς της γενιάς της, με τις ερμηνείες της να ξεχωρίζουν για την ευαισθησία, το βάθος και την εκφραστικότητά τους.

Στις 10 Ιουλίου, τη σκυτάλη παίρνει το Vision String Quartet, ένα σύνολο που επαναπροσδιορίζει τα όρια της μουσικής δωματίου. Συνδυάζοντας κλασικά αριστουργήματα με πρωτότυπες συνθέσεις και σύγχρονες μουσικές επιρροές, προσφέρει μια φρέσκια και πρωτοποριακή προσέγγιση στο παραδοσιακό κουαρτέτο εγχόρδων, παραμένοντας πάντοτε πιστό στην εξαιρετική μουσική δεξιοτεχνία.

Η όπερα έχει την τιμητική της στις 11 Ιουλίου, με τον διεθνώς καταξιωμένο Αυστριακό βαθύφωνο Günther Groissböck να εμφανίζεται μαζί με τον πιανίστα Nelson Calzi. Το πρόγραμμά τους αναδεικνύει τον πλούτο και τη δραματικότητα του οπερατικού ρεπερτορίου, παρουσιάζοντας μία από τις σημαντικότερες φωνές της διεθνούς λυρικής σκηνής.

Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται στις 12 Ιουλίου με τη διακεκριμένη Βρετανίδα ερμηνεύτρια της τζαζ Claire Martin και το εξαιρετικό Martin Sjöstedt Trio. Με ζεστασιά, κομψότητα και αβίαστη σκηνική παρουσία, η τελευταία βραδιά αποτελεί το ιδανικό φινάλε για πέντε ημέρες σπουδαίων μουσικών εμπειριών.

Αν και το υψηλό επίπεδο των καλλιτεχνών αποτελεί σταθερά το χαρακτηριστικό του φεστιβάλ, η εμπειρία εκτείνεται πολύ πέρα από τη σκηνή. Ανάμεσα στους λόφους της οινοπαραγωγικής περιοχής της Πάφου, το αμφιθέατρο του Minthis δημιουργεί μια ατμόσφαιρα μοναδική για τα κυπριακά δεδομένα, όπου η αρχιτεκτονική, το φυσικό τοπίο και η μουσική συνυπάρχουν αρμονικά κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Αυτή η μοναδική αίσθηση του τόπου αποτελεί πλέον αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητας του Minthis Music Festival και συνεχίζει να προσελκύει επισκέπτες τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό.

Στον πυρήνα του Minthis Music Festival βρίσκεται το κοινό όραμα για τη δημιουργία ουσιαστικών πολιτιστικών εμπειριών μέσα σε ένα πραγματικά ξεχωριστό περιβάλλον. Υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση και παραγωγή της LaimTee Art και με τη συνεχή στήριξη της Pafilia Property Developers, το φεστιβάλ έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πλέον ξεχωριστούς πολιτιστικούς θεσμούς της Κύπρου, φέρνοντας κοντά διεθνώς αναγνωρισμένους καλλιτέχνες και ένα απαιτητικό κοινό σε μια γιορτή αφιερωμένη στη μουσική, τη δημιουργικότητα και την ανθρώπινη σύνδεση. Η διοργάνωση του 2026 πραγματοποιείται με τη στήριξη του Μεγάλου Χορηγού Porsche Cyprus, καθώς και των πολύτιμων χορηγών Bottles και Cyprus Workation Club.

Με μόλις λίγες ημέρες να απομένουν μέχρι την έναρξη του φεστιβάλ, το Minthis ετοιμάζεται να υποδεχθεί το κοινό για ακόμη μία ξεχωριστή γιορτή μουσικής, πολιτισμού και σύνδεσης. Περισσότερο από ένα μουσικό φεστιβάλ, αποτελεί μια πρόσκληση να ζήσετε από κοντά διεθνώς καταξιωμένους καλλιτέχνες σε έναν προορισμό που εμπνέει, μέσα από πέντε βραδιές όπου οι αξέχαστες μουσικές ερμηνείες συναντούν έναν εξίσου αξέχαστο τόπο.

Για κρατήσεις εισιτηρίων, επισκεφθείτε το SoldOut Tickets.

Περιορισμένος αριθμός θέσεων διαθέσιμος.