Σόου λαϊκισμού εκτυλίχθηκε χθες στην Επιτροπή Νομικών, με πρωταγωνιστή, ποιον άλλον, τον βουλευτή του ΑΛΜΑ, Μιχάλη Παρασκευά.

Ο κ. Παρασκευάς φαίνεται πως νόμισε ότι οι συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών είναι επεισόδιο podcast ή βίντεο στο TikTok και ότι έπρεπε να κάνει το δικό του σόου, ώστε να τραβήξει την προσοχή και να κερδίσει likes και views. Σε αυτά, άλλωστε, τα καταφέρνει πολύ καλά. Τόσο καλά, μάλιστα, που κάποιοι ξέχασαν τον λόγο για τον οποίο οι Οικολόγοι τον αφαίρεσαν από το ψηφοδέλτιό τους το 2021.

Ο κ. βουλευτής θέλησε, λέει, χθες, να εκφράσει ένσταση για την παρουσία του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη, στη Βουλή. Φαίνεται πως μπέρδεψε την αίθουσα της κοινοβουλευτικής επιτροπής με την αίθουσα του δικαστηρίου και θεώρησε ότι μπορούσε να υποβάλει ένσταση επί της διαδικασίας.

Και για να σοβαρευτούμε, είτε αρέσει είτε όχι στον κ. Παρασκευά, υπάρχουν θεσμοί που απαιτούν σεβασμό, ανεξαρτήτως του ποιος τους εκπροσωπεί ή του τι μπορεί να πιστεύει ο καθένας για το πρόσωπό τους.

Αρμόδια, εξάλλου, να αποφασίσουν για τις ευθύνες που ενδεχομένως έχουν είτε ο Σάββας Αγγελίδης, είτε ο Γιώργος Σαββίδης, είτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, σε σχέση με όσα αναφέρονται στο πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς, είναι τα δικαστήρια και όχι η Βουλή.

Ευτυχώς, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Φωτεινή Τσιρίδου, τον έβαλε στη θέση του, υποδεικνύοντάς του ότι η Βουλή δεν είναι λαϊκό δικαστήριο και ότι οφείλει να επιδείξει τον απαιτούμενο σεβασμό.

Φ.Δ.