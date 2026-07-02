Αμετάθετος στόχος της Κυβέρνησης παραμένει η σύγκληση άτυπης πολυμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό το καλοκαίρι, δήλωσε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου και κληθείς να σχολιάσει τη χθεσινή γραπτή δήλωση της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, ο κ. Λετυμπιώτης χαιρέτισε το γεγονός ότι και η προσωπική απεσταλμένη αναγνωρίζει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ΕΕ σε αυτή την προσπάθεια του ΓΓ και αυτό μόλις μια μέρα μετά την κοινή δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου, των δύο Επιτρόπων της ΕΕ και του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών που δηλώνουν ότι στηρίζουν τις προσπάθειες του ΓΓ των ΗΕ.

Άρα, συνέχισε, «αυτό έχει ιδιαίτερη, εξαιρετική σημασία, λαμβάνοντας υπόψη και τον χρονισμό και των δύο αυτών δηλώσεων».

Ο κ. Λετυμπιώτης είπε ακόμη πως η ίδια η κ. Ολγκίν χθες ανέφερε στη δήλωση της ότι ο ΓΓ των ΗΕ παραμένει προσωπικά προσηλωμένος σε αυτή την προσπάθεια. Είπε πως η δική μας πλευρά είναι σε διαρκή διαβούλευση με όλα τα μέρη, τα ΗΕ, την ΕΕ, σημειώνοντας πως την ερχόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος του ΝΑΤΟ, όπου θα παρευρεθούν η Πρόεδρος της Κομισιόν, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ο ΓΓ των ΗΕ, και εκεί θα δοθεί η δυνατότητα, στο περιθώριο της Συνόδου, για σημαντικές επαφές.

«Για μας ο στόχος παραμένει αμετάθετος, δηλαδή να συνδράμουμε με κάθε δυνατό τρόπο για τη σύγκληση της άτυπης πολυμερούς αυτό το καλοκαίρι, όπως η ίδια η κ. Ολγκίν έχει αναφέρει κατά την τελευταία της επίσκεψη στην Κύπρο», σημείωσε.

«Μια άτυπη πολυμερής, όμως, η οποία – είναι απόλυτα κατανοητό και αυτό θα πρέπει να είναι σαφές, ότι – θα πρέπει να έχει ως στόχο την ανακοίνωση της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων με ορίζοντα την οριστική επίλυση του Κυπριακού», είπε και πρόσθεσε πως δεν θέλουμε μια άτυπη πολυμερή ως αυτοσκοπό, θέλουμε μια άτυπη πολυμερή στην οποία θα συζητήσουμε την ουσία του Κυπριακού.

Ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε πως διαβουλεύσεις γίνονται τόσο παρασκηνιακά όσο και στο φως της δημοσιότητας, είναι διαρκείς, είναι υπό την αιγίδα του ιδίου του ΓΓ των ΗΕ, σημειώνοντας πως το μόνο μέρος που πρέπει να επιδείξει εποικοδομητική διάθεση, εποικοδομητική βούληση για να μπορέσει να υπάρξει πρόοδος στο Κυπριακό, είναι ασφαλώς η κατοχική Τουρκία.

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι η κ. Ολγκίν στη δήλωση της δεν αναφέρεται σε διευρυμένη διάσκεψη και ερωτηθείς αν ο ΓΓ των ΗΕ κάνει δεύτερες σκέψεις λόγω μη ύπαρξης κατάλληλου εδάφους, ο Εκπρόσωπος είπε ότι δεν έχουμε αυτή την ενημέρωση.

Πρόσθεσε ότι «ο στόχος παραμένει και για να επιτευχθεί θα πρέπει ένα μέρος, γιατί το σύνολο της διεθνούς κοινότητας, των συμμετεχόντων στη άτυπη πολυμερή, η ΕΕ στην ολότητα της, αλλά και εμείς που το έχουμε επικοινωνήσει και αποδείξει στην πράξη, επιθυμούμε την άτυπη πολυμερή στην οποία να ανακοινωθεί η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων», επαναλαμβάνοντας πως το μόνο μέρος το οποίο θα πρέπει και αναμένουμε να επιδείξει αυτή την εποικοδομητική στάση, ιδιαίτερα από τη στιγμή που αξιώνει βελτίωση και πρόοδο στις σχέσεις του με την ΕΕ είναι η Τουρκία.

«Εάν υπάρχει αυτή η ειλικρινής πολιτική βούληση, αν υπάρχει αυτή η πρόθεση από την Τουρκία μπορεί και πρέπει να συγκληθεί η άτυπη πολυμερής. Οι δικές μας ενέργειες συνεχίζονται κανονικά, με στόχο τη σύγκληση της πολυμερούς στο τέλος Ιουλίου με αρχές Αυγούστου, όποτε αυτό μπορεί πρακτικά να διευθετηθεί. Δεν έχουμε οποιαδήποτε ενημέρωση για διαφοροποίηση», ανέφερε.

Κληθείς να σχολιάσει τις χθεσινές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι «αν κάποιος φταίει και ευθύνεται για τη μη πρόοδο που άπτεται των ευρωτουρκικών σχέσεων, είναι η Τουρκία που πρέπει να κοιταχθεί στον καθρέφτη και να δει πώς προσεγγίζει όχι μόνο την ΕΕ στην ολότητα της αλλά και την Κυπριακή Δημοκρατία ως πλήρες κράτος μέλος της ΕΕ».

Πρόσθεσε ότι οι τοποθετήσεις για την πρόοδο της Τουρκίας διατυπώνονται με σαφή τρόπο στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που έχουν εγκριθεί ομόφωνα από όλα τα κράτη μέλη.

Επεσήμανε ακόμη ότι η ΕΕ επιθυμεί πρόοδο στα ευρωτουρκικά φτάνει να υπάρξει η αυτονόητη πρόοδος στο Κυπριακό, το οποίο είναι ένα κατεξοχήν ευρωπαϊκό ζήτημα.

ΚΥΠΕ