Πάνω από 1.200 κυπριακές επιχειρήσεις ολοκλήρωσαν αξιολόγηση βιωσιμότητας μέσω της πλατφόρμας Synesgy, στο πλαίσιο του Διατραπεζικού Έργου ESG, δύο χρόνια μετά την έναρξή του.

Το έργο διαχειρίζεται η Artemis Credit Bureau, σε συνεργασία με την ICAP CRIF, μέλος του διεθνούς Ομίλου CRIF S.p.A., και στοχεύει στην ενσωμάτωση των κριτηρίων Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης στις κυπριακές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν 2.319 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 1.213 ολοκλήρωσαν την αξιολόγησή τους για το επίπεδο βιωσιμότητάς τους.

Η ανταπόκριση, όπως αναφέρεται, καταδεικνύει ότι η βιωσιμότητα αντιμετωπίζεται ολοένα και περισσότερο όχι μόνο ως κανονιστική υποχρέωση, αλλά και ως παράγοντας επιχειρηματικής ανθεκτικότητας, ανταγωνιστικότητας και πρόσβασης σε νέες ευκαιρίες.

Πρωταγωνιστούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς το 90% των επιχειρήσεων που ολοκλήρωσαν την αξιολόγηση ανήκουν στην κατηγορία των ΜμΕ.

Οι επιχειρήσεις αυτές δεν εμπίπτουν στις άμεσες κανονιστικές υποχρεώσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών για δημοσιοποίηση στοιχείων βιωσιμότητας. Η συμμετοχή τους, σύμφωνα με την ανακοίνωση, δείχνει ότι αναγνωρίζουν τη στρατηγική σημασία του ESG για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή τους.

Μέση βαθμολογία «C»

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων δείχνει κανονική κατανομή των αξιολογήσεων, με μέσο όρο βαθμολογίας «C», εικόνα που ευθυγραμμίζεται με διεθνή δεδομένα της πλατφόρμας Synesgy.

Το αποτέλεσμα θεωρείται ένδειξη σταδιακής ωρίμανσης της κυπριακής αγοράς σε ζητήματα βιωσιμότητας και ευρύτερης υιοθέτησης των αρχών ESG.

Βελτίωση σε περιβάλλον, κοινωνία και διακυβέρνηση

Στον περιβαλλοντικό πυλώνα, οι επιχειρήσεις φαίνεται να ενισχύουν τις πρακτικές τους σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, ενεργειακής αποδοτικότητας και παρακολούθησης των επιπτώσεων της λειτουργίας τους.

Θετική εικόνα καταγράφεται και στον κοινωνικό πυλώνα, με βελτίωση σε ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού, υγείας και ασφάλειας, εκπαίδευσης προσωπικού, ίσων ευκαιριών και κοινωνικής υπευθυνότητας.

Παράλληλα, τα ευρήματα δείχνουν πρόοδο στην εταιρική διακυβέρνηση, με περισσότερες επιχειρήσεις να υιοθετούν διαδικασίες που ενισχύουν τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη διαχείριση κινδύνων.

Παρότι η αγορά εξακολουθεί να βρίσκεται σε σχετικά πρώιμο στάδιο οργανωσιακής ωριμότητας, η συνολική εικόνα καταδεικνύει σταδιακή πρόοδο και στους τρεις πυλώνες του ESG, σύμφωνα με την ανακοίνωση.