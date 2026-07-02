Τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του Νίκου Κ. Σιακόλα εκφράζει ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων, αποτίοντας φόρο τιμής σε μια προσωπικότητα που άφησε το αποτύπωμά της στην επιχειρηματική και αναπτυξιακή πορεία της Κύπρου.

Σε ανακοίνωσή τους, ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο του ΠΑΣΥΞΕ αναφέρουν ότι ο Νίκος Κ. Σιακόλας ανέπτυξε πολυσχιδή επιχειρηματική δραστηριότητα και συνέβαλε ουσιαστικά στην υλοποίηση έργων στρατηγικής σημασίας για την κυπριακή οικονομία.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη συμβολή του στη δημιουργία και ανάπτυξη των διεθνών αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου, έργο που, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, ενίσχυσε σημαντικά το τουριστικό προϊόν της Κύπρου.

Ως ένας από τους ιδρυτές της Hermes Airports και πρώτος πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των αεροπορικών υποδομών της χώρας.

Η ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας δημιούργησε νέες προοπτικές για τον τουρισμό, την ξενοδοχειακή βιομηχανία και την οικονομία ευρύτερα, προσθέτει ο ΠΑΣΥΞΕ.

Ο Σύνδεσμος εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος.