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Επιπλέον φορτία αργού πετρελαίου στην ευρωπαϊκή αγορά προσφέρει αυτή την εβδομάδα η Saudi Aramco μέσω συναλλαγών spot, σύμφωνα με τρεις εμπορικές πηγές με γνώση του θέματος, τις οποίες επικαλείται το Reuters.

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας προσέγγισε εμπόρους για παραδόσεις από τα τέλη Οκτωβρίου έως τα μέσα Νοεμβρίου.

Εκπρόσωπος της Saudi Aramco δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.