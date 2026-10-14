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Μικρή περαιτέρω αύξηση στις τιμές των καυσίμων τις επόμενες ημέρες αναμένει ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων, Σάββας Προκοπίου, την ώρα που η ακριβότερη τιμή του πετρελαίου κίνησης στην Κύπρο έχει φτάσει στο ιστορικό υψηλό των €2,126 το λίτρο. Η μέση παγκύπρια τιμή του ντίζελ διαμορφώνεται στα €2,019.

Μιλώντας την Τετάρτη στο ΚΥΠΕ, ο κ. Προκοπίου ανέφερε ότι οι ενδείξεις παραπέμπουν σε νέες, μικρές αυξήσεις, σημειώνοντας ότι τις τελευταίες ημέρες το πετρέλαιο Μπρεντ έχει σταθεροποιηθεί λίγο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Όπως εξήγησε, η επιβάρυνση στη λιανική ενισχύεται από χρεώσεις που υπολογίζονται ποσοστιαία, όπως ο ΦΠΑ, καθώς αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΚΥΠΕ από την Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή, οι τιμές των καυσίμων στα διυλιστήρια παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, χωρίς να αναμένεται υποχώρησή τους.

Έκκληση για στήριξη και διπλάσια επιδότηση θέρμανσης

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων κάλεσε το Υπουργείο Οικονομικών να στηρίξει τις ευάλωτες ομάδες και τους επαγγελματίες για τους οποίους τα καύσιμα αποτελούν το βασικό έξοδο.

Ζήτησε επίσης να διπλασιαστεί η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης για τους δικαιούχους που διαμένουν σε μεγάλα υψόμετρα. Υποστήριξε ότι τα αυξημένα κρατικά έσοδα από τα καύσιμα παρέχουν τη δυνατότητα για τέτοια στήριξη.

Οι τιμές των καυσίμων στην Κύπρο

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Λιανικών Τιμών Καυσίμων της Υπηρεσίας Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Εμπορίου, οι τιμές την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, διαμορφώνονταν ως εξής:

Καύσιμο Μέση τιμή Φθηνότερη τιμή Ακριβότερη τιμή Πετρέλαιο κίνησης €2,019 €1,939 €2,126 Αμόλυβδη 95 €1,759 €1,669 €1,829 Αμόλυβδη 98 €1,814 €1,738 €1,999 Πετρέλαιο θέρμανσης €1,679 €1,529 €1,769

Οι τιμές αφορούν ευρώ ανά λίτρο.