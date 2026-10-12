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Μάχη για περαιτέρω μείωση του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης στην Κύπρο κάνει η Κύπρος. Ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός μιλώντας το πρωί της Δευτέρας ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, η οποία άρχισε τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμό για το 2027, δήλωσε πως η κυβέρνηση προχώρησε στη μείωση του συντελεστή του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης και τώρα καταβάλλει προσπάθεια στις Βρυξέλλες για να τον μειώσει περαιτέρω.

Συγκεκριμένα ο φόρος κατανάλωσης στο πετρελαίο θέρμανσης ήταν 7 σεντ το λίτρο και λήφθηκε απόφαση για να μειωθεί στο 2.1 σεντ το λίτρο. Η κυβέρνηση θα δώσει μάχη, είπε ό υπουργός, να το μειώσει περαιτέρω.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως η Κυβέρνηση θα κινήσει διαδικασίες στην Κομισιόν για κατάργηση της διπλής φορολογίας στα καύσιμα, επισημαίνοντας πως δεν μπορεί να βάζει ΦΠΑ στον επιπρόσθετο φόρο. Όπως εξήγησε, η συζήτηση στην ΕΕ θα επικεντρωθεί στην κατάργηση του ΦΠΑ, επισημαίνοντας πως «το ΦΠΑ είναι θέμα ευρωπαϊκής οδηγίας, θέλουμε να συζητήσουμε γιατί δεν σημαίνει πως ό,τι έρχεται από ΕΕ θα το εφαρμόζουμε. Δεν είναι λογικό».

Σε σχέση με την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Ελλάδας, όπως είπε ο κ. Κεραυνός την κυβερνητική θέση την εκφράζουν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο αρμόδιος υπουργός. Ο υπουργός Οικονομικών, απαντώντας σε ερωτήσεις, ανάφερε πως στο πλαίσιο του νόμου δημοσιονομικής ευθύνης το Υπουργείο Οικονομικών αξιολογεί το έργο και ζητά μελέτη βιωσιμότητας. Σύμφωνα με τον κ. Κεραυνό, είναι αναγνωρισμένη η γεωπολιτική σημασία του έργου, προσθέτοντας πως θα πρέπει να προωθηθεί χωρίς να επιβαρύνει με κόστος οι πολίτες. Όπως είπε, την περασμένη Παρασκευή έθεσε στο ECOFIN την ανάγκη πρόσθετων κονδυλίων για κάποιες χώρες για υποδομές ενέργειας οι οποίες θα συμβάλουν στη μείωση του κόστους. Ο υπουργός απαντούσε σε ερώτηση εάν θα καταβληθούν τα €25 εκατ. μετά τη navtex.

Αξίζει να σημειωθεί πως το τερματικό φυσικού αερίου περιλαμβάνεται στους δημοσιονομικούς κίνδυνους. Όπως είπε ο υπουργός, ο κίνδυνος εγκυμονεί σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι προδιαγραφές για την προώθηση του έργου, όπως προδιαγράφονται από το Υπουργείο Ενέργειας (κρατική εγγύηση δανείων που λήφθηκαν, μη ρευστοποίηση των εγγυήσεων από την Κοινοπραξία που είχε αναλάβει το έργο, έκβαση της Διεθνούς Διαιτησίας).