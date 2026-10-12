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Βγαίνει μπροστά και ξεκαθαρίζει τη θέση του ο ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ, Λουκάς Φουρλάς, με αφορμή τις πληροφορίες που τον θέλουν να είναι ανάμεσα στα πρόσωπα που δέχονται πιέσεις για να είναι υποψήφιοι στις εσωκομματικές διαδικασίες του κόμματος για επιλογή του υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές.

Όπως υπογραμμίζει, έγινε αποδέκτης παραινέσεων από στελέχη και μέλη του κόμματος για να εξετάσει το ενδεχόμενο υποβολής υποψηφιότητας. Ωστόσο, σημειώνει πως δεν τον ενδιαφέρει η διεκδίκηση οποιουδήποτε ανώτατου αξιώματος.

Αυτούσια η δήλωση του Λουκά Φουρλά

«Οι τελευταίες εξελίξεις στον Δημοκρατικό Συναγερμό, πέραν του γεγονότος ότι δημιούργησαν μια δυσάρεστη εικόνα στο κόμμα μας, δημιουργούν νέα δεδομένα και επιβάλλουν σε όλους μας να τοποθετηθούμε με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και καθαρό πολιτικό λόγο.

Μετά την απόφαση της Προέδρου μας, Αννίτας Δημητρίου, να αποσύρει το ενδιαφέρον της για διεκδίκηση της υποψηφιότητας για την Προεδρία της Δημοκρατίας, έγινα αποδέκτης παραινέσεων από στελέχη, αλλά και απλά μέλη του κόμματός μας, να εξετάσω το ενδεχόμενο υποβολής δικής μου υποψηφιότητας.

Η εμπιστοσύνη αυτή με τιμά ιδιαίτερα και τους ευχαριστώ ειλικρινά. Και αποτελεί για μένα ακόμη μια αναγνώριση μιας διαδρομής που δεν στηρίχθηκε σε προσωπικές φιλοδοξίες, αλλά αποκλειστικά στη δουλειά και την καθημερινή προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων που ταλανίζουν την κοινωνία μας και ποτέ δεν βασίστηκε σε προσωπικές φιλοδοξίες και προσωπικές ατζέντες.

Θέλω, ωστόσο, να επαναλάβω με απόλυτη σαφήνεια, κάτι που έχω πει και στο παρελθόν, ότι δεν με ενδιέφερε ποτέ η διεκδίκηση οποιουδήποτε ανώτατου αξιώματος. Η δική μου επιλογή ήταν και παραμένει να υπηρετώ τον πολίτη από τη θέση για την οποία με τίμησε δύο φορές με την ψήφο του, εκλέγοντάς με Ευρωβουλευτή.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι παρακολουθώ τις εξελίξεις στον Δημοκρατικό Συναγερμό χωρίς έντονο προβληματισμό. Αντιθέτως, δεν κρύβω την ανησυχία μου για την κατάσταση όπως διαμορφώνεται, ούτε τη λύπη μου γιατί δεν εισακούστηκε η εισήγησή μου και να αποφευγόταν μια εσωκομματική εκλογική διαδικασία για την επιλογή του υποψηφίου μας για τις Προεδρικές του 2028.

Πίστευα και εξακολουθώ να πιστεύω ότι, σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, η ύψιστη προτεραιότητα μας θα έπρεπε να είναι η συνεννόηση, η σύνθεση και η αναζήτηση μιας κοινά αποδεκτής υποψηφιότητας.

Μιας υποψηφιότητας που θα έβαζε πάνω από όλα το συμφέρον της παράταξης και θα δημιουργούσε τις προϋποθέσεις για μια ισχυρή και νικηφόρα πορεία προς τις Προεδρικές Εκλογές.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει ιστορία, ευθύνη απέναντι στον τόπο και υποχρέωση να πρωταγωνιστεί ξανά σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής του τόπου και βέβαια για τον σοβαρό χειρισμό του Κυπριακού προβλήματος.

Η παράταξή μας έχει στελέχη, ιστορία, κοινωνικές ρίζες και πολιτική παρακαταθήκη. Έχει, πάνω απ’ όλα, ευθύνη απέναντι στους πολίτες που εξακολουθούν να προσβλέπουν σε αυτόν, ιδιαίτερα και μετά τις πρόσφατες, δυσάρεστες εξελίξεις.

Δεν δικαιούμαστε να απογοητεύσουμε αυτή την προσδοκία των μελών του Συναγερμού και του κόσμου που προσβλέπει σε εμάς, ούτε να επιτρέψουμε οι επιλογές μας να υπονομεύσουν αυτές τις προοπτικές της παράταξης.

Όλοι μας πρέπει να αντιληφθούμε ότι, πάνω από τα πρόσωπα, τις φιλοδοξίες και τις εσωκομματικές διαδικασίες υπάρχει ο Δημοκρατικός Συναγερμός.

Και πάνω απ’ όλα, υπάρχει η Κύπρος.»