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Η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών αποφάσισε να απονείμει το Βραβείο Οικονομικών Επιστημών της Τράπεζας της Σουηδίας στη μνήμη του Άλφρεντ Νόμπελ για το 2026 στους Ρόμπερτ Ε. Χολ (Robert E. Hall) και Μάικλ Γούντφορντ (Michael Woodford) «για τη μικροοικονομική θεμελίωση της μακροοικονομικής σταθεροποίησης».

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The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Robert E. Hall and Michael Woodford “for microeconomic foundations of macroeconomic stabilisation.”#NobelPrize pic.twitter.com/2i7ktB1Q2b October 12, 2026

Οι Ρόμπερτ Ε. Χολ (Robert E. Hall) και Μάικλ Γούντφορντ (Michael Woodford) είναι Αμερικανοί οικονομολόγοι, των οποίων η έρευνα συνέβαλε στην ανάπτυξη μοντέλων που βοηθούν κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες να αντιμετωπίζουν τις οικονομικές διακυμάνσεις. Για αυτή τη συμβολή τιμώνται με το Νόμπελ Οικονομίας του 2026.

Ο Χολ είναι ομότιμος καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, με ερευνητικό έργο στην κατανάλωση, την απασχόληση, τον πληθωρισμό και τους οικονομικούς κύκλους. Έχει επίσης διατελέσει πρόεδρος της Αμερικανικής Οικονομικής Ένωσης. Οι μελέτες του εξετάζουν, μεταξύ άλλων, πώς οι αποφάσεις των νοικοκυριών για κατανάλωση και αποταμίευση συνδέονται με τις διακυμάνσεις της οικονομίας, καθώς και τους μηχανισμούς που επηρεάζουν την ανεργία.

Ο Γούντφορντ είναι καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, με ειδίκευση στη νομισματική πολιτική. Το βιβλίο του Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy, που εκδόθηκε το 2003, αποτελεί βασικό έργο του. Η έρευνά του εξηγεί πώς οι αποφάσεις για τα επιτόκια επηρεάζουν τον πληθωρισμό και την οικονομική δραστηριότητα, αλλά και πόσο σημαντικές είναι οι προσδοκίες για τη μελλοντική πορεία της πολιτικής των κεντρικών τραπεζών.

Η φράση «μικροοικονομική θεμελίωση της μακροοικονομικής σταθεροποίησης» περιγράφει τη σύνδεση των αποφάσεων νοικοκυριών και επιχειρήσεων με τη λειτουργία ολόκληρης της οικονομίας. Για παράδειγμα, τα μοντέλα εξετάζουν πώς αλλάζουν οι δαπάνες, η αποταμίευση και η τιμολόγηση όταν μεταβάλλονται τα επιτόκια ή οι προσδοκίες για το μέλλον. Στο έργο του Γούντφορντ, ιδιαίτερη σημασία έχει ότι οι τιμές δεν προσαρμόζονται αμέσως σε κάθε αλλαγή των οικονομικών συνθηκών.

Η πρακτική αξία της έρευνάς τους βρίσκεται στον σχεδιασμό αποτελεσματικότερων παρεμβάσεων: πότε και με ποιον τρόπο η δημοσιονομική και η νομισματική πολιτική μπορούν να περιορίσουν τις συνέπειες μιας ύφεσης, μιας ενεργειακής κρίσης ή μιας απότομης μεταβολής της κατανάλωσης.