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Το χειρότερο δεν είναι που μας περιπαίζουν, αλλά που χειροκροτούμε αυτό το περιπαίξιμο. Αυτό απομένει από τις αποφάσεις στον ΔΗΣΥ και με τα σχόλια να επιβραβεύουν την πρόεδρο του κόμματος, σε βαθμό που θα νόμιζε κανείς πως είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου ή ο Μιτεράν.

Μια κοινωνία με τόσα προβλήματα κι αντί να τους μουντζώσει που την ενοχλούν με τα εσωκομματικά ξεκατινιάσματά τους, χειροκροτά για τη… συνενωτική κίνηση της Αννίτας. Και ενώ συμβαίνει αυτό, χειροκροτά και τους άλλους δύο γιατί -άκουσον, άκουσον- δέχτηκαν την πρόσκληση της προέδρου.

Έτσι αλλάζουν τα φώτα των όρων εδώ στην Κύπρο που όλα μετατρέπονται σε ριάλιτι για να αυτοδιαφημίζονται οι ταγοί της μετριότητας και οι πρωταγωνιστές ενός σόου που δεν θα αλλάξει τον κόσμο και ενώ έχουν προηγηθεί κακοτοπιές και αποφάσεις της κακιάς ώρας. Αλλά, μια κοινωνία που επιβραβεύει αυτή τη διακομματική μετριότητα, σάμπως και η απόφαση της κ. Δημητρίου θα επανενώσει το Βερολίνο ή θα ρίξει τη δικτατορία, δεν είναι ικανή να ζητήσει κάτι καλύτερο για τα παιδιά της.

ΑΛ.ΜΙΧ.