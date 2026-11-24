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Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έχει κινηθεί νομικά κατά ενός Πολωνού ηλεκτρολόγου, ο οποίος έχει κατοχυρώσει ως εμπορικό σήμα το επώνυμό του.

Ο Νορβηγός επιθετικός ανακάλυψε το 2023, όταν επιχείρησε να κατοχυρώσει το όνομά του ως εμπορικό σήμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προσωπική του επωνυμία, ότι ο ηλεκτρολόγος Μίκαελ Βας είχε ήδη εξασφαλίσει τα δικαιώματα χρήσης του ονόματος «Haaland».

Το εμπορικό σήμα που είχε κατοχυρώσει ο Βας κάλυπτε μια ευρεία γκάμα προϊόντων, μεταξύ των οποίων αθλητικά ρούχα, συμπληρώματα πρωτεΐνης, ενεργειακά ποτά, αθλητικές τσάντες, αλκοολούχα ποτά, γιαούρτια, παιχνίδια, ακόμη και γυναικεία εσώρουχα.

Ωστόσο, μια επιτροπή ειδικών σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας έκρινε ότι ο Πολωνός ηλεκτρολόγος, ο οποίος δραστηριοποιείται στη Νορβηγία, εκμεταλλευόταν αθέμιτα τη φήμη του επιθετικού της Μάντσεστερ Σίτι. Ως αποτέλεσμα, οι αρμόδιες αρχές ακύρωσαν την κατοχύρωση του εμπορικού σήματος από τον Βας, ωστόσο ο ίδιος κατέθεσε αίτηση ζητώντας την ανατροπή της απόφασης.

Erling Haaland forced to battle Polish electrician for the rights to his own namehttps://t.co/2osJyENQ4E — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) November 24, 2026

Από την πλευρά τους, οι νομικοί εκπρόσωποι του Χάαλαντ υποστήριξαν ότι ο Νορβηγός επιθετικός ήταν ήδη ευρέως γνωστός στην Πολωνία όταν ο Βας κατοχύρωσε το επώνυμό του ως εμπορικό σήμα, τονίζοντας παράλληλα ότι η συγκεκριμένη ενέργεια έγινε με «κακιά πρόθεση».

Από την πλευρά του, ο Βας υποστήριξε ότι η ονομασία προερχόταν από τα αρχικά της φράσης «High Advanced Activity Land». Ωστόσο, οι ειδικοί απέρριψαν τον ισχυρισμό του, επισημαίνοντας πως δεν θα είχε λογική να κατοχυρώσει κάποιος το όνομα «Haaland», εάν τα τρία πρώτα γράμματα αποτελούσαν απλώς ένα ακρωνύμιο.

Αυτή, πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Νορβηγός επιθετικός και η νομική του ομάδα προχωρούν σε τέτοιου είδους ενέργειες. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ο Χάαλαντ είχε κινηθεί νομικά κατά νορβηγικής αεροπορικής εταιρείας, καθώς σε διαφημιστικό της υλικό είχε προστεθεί η χαρακτηριστική κοτσίδα του πάνω σε επιβατικό αεροσκάφος.

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